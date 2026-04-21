وزير الداخلية يبحث مع وفد من الاتحاد الأوروبي تطوير آليات التنسيق المشترك في القضايا الأمنية

دمشق-سانا

بحث وزير الداخلية، أنس خطاب، مع وفد دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي برئاسة القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل أونماخت، يرافقه المستشار السياسي توركيلد بيغ، سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير آليات التنسيق المشترك في القضايا الأمنية ذات الأولوية.

وتناول اللقاء الذي جرى في وزارة الداخلية بدمشق بشكل معمّق مسارات دعم إصلاح القطاع الأمني، مع التركيز على تطوير منظومة الأمن المدني، ورفع كفاءة برامج التدريب الشرطية، وتعزيز قدرات إدارة وحماية الحدود، بما يواكب متطلبات المرحلة الانتقالية، ويسهم في ترسيخ الاستقرار وسيادة القانون وفق أفضل الممارسات الدولية.

وشارك في اللقاء معاون الوزير لشؤون القوى البشرية الدكتور محمد حسام الشيخ فتوح، والعقيد عبد الرحيم جبارة مدير إدارة التعاون الدولي، في إطار مقاربة حكومية تهدف إلى تعزيز الشراكات الدولية.