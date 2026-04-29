أونماخت لـ سانا: “سيريا هايتك” منصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجهات المشاركة

دمشق-سانا

أكد القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل أونماخت أهمية معرض “سيريا هايتك”، بوصفه منصة متقدمة للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في قطاع الاتصالات والتحول الرقمي، وتعزيز فرص التعاون وتبادل الخبرات بين الجهات المشاركة.

وأوضح أونماخت في تصريح لمراسل سانا خلال جولته على أجنحة المعرض، أن زيارته الحالية تعد الثانية للمعرض، مشيراً إلى أنه لمس تطوراً ملحوظاً على مستوى التنظيم ونوعية المشاركات، إضافة إلى تنامي الحضور المؤسسي، ما يعكس اهتماماً متزايداً بتطوير هذا القطاع الحيوي.

التوجه نحو تحديث آليات العمل الحكومي

ولفت إلى أن مشاركة عدد من الوزارات السورية هذا العام شكلت جانباً لافتاً، من خلال عرض خدمات رقمية وتطبيقات تقنية موجهة لخدمة المواطنين، في إطار التوجه نحو تحديث آليات العمل الحكومي واعتماد الحلول الرقمية.

وبين أونماخت أنه اطلع على نماذج من هذه الخدمات، ولا سيما ما قدمته وزارتا النقل والشؤون الاجتماعية والعمل، حيث عرضتا رؤى عملية لاستخدام التكنولوجيا في تحسين جودة الخدمات العامة وتسهيل وصولها إلى المواطنين، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتستمر فعاليات المعرض الذي يتوزع على نحو 136 جناحاً حتى الأول من أيار المقبل، بمشاركة 150 شركة تمثل 345 علامة تجارية من 45 دولة عربية وأجنبية، حيث يستقبل الزوار يومياً من الساعة الخامسة مساء حتى الحادية عشرة ليلاً، مع تأمين نقل مجاني للزائرين من مركزي؛ البرامكة جانب وزارة الزراعة، وساحة باب توما بدمشق، إلى مدينة المعارض وبالعكس.