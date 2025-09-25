نقابة أطباء الأسنان في طرطوس تنظم يوماً علمياً حول “الأدوية السريرية”

IMG 0924 نقابة أطباء الأسنان في طرطوس تنظم يوماً علمياً حول "الأدوية السريرية"

طرطوس-سانا

نظمت نقابة أطباء الأسنان في طرطوس، اليوم، بالتعاون مع مديرية الصحة ونقابة الصيادلة، يوماً علمياً بعنوان “الأدوية السريرية لطب الأسنان”، وذلك في المركز الثقافي بطرطوس.

IMG 0927 1 نقابة أطباء الأسنان في طرطوس تنظم يوماً علمياً حول "الأدوية السريرية"

وأكد نقيب أطباء الأسنان جمال منصور أن موضوع الأدوية السريرية يمثل محطة علمية بارزة في مسيرة التطوير الأكاديمي والمهني في المجتمع الطبي، لافتاً إلى أن مسؤولية العاملين في القطاع الطبي تتمثل بمواكبة التطور المستمر في هذا المجال ونقل المعرفة إلى الأجيال القادمة.

من جهته، ركز طالب الماجستير في التعويضات السنية المتحركة محمد قرفول خلال محاضراته على أهمية الربط بين المعلومات النظرية للأدوية وتطبيقها سريرياً على أرض الواقع لتجنب الأخطاء في وصف الدواء، مشيراً إلى أن فائدة اليوم العلمي تكمن في تقديم خلاصة مختصرة ومفيدة قابلة للتطبيق فوراً في العيادة.

IMG 0921 3 نقابة أطباء الأسنان في طرطوس تنظم يوماً علمياً حول "الأدوية السريرية"

بدوره، تناول لؤي بلال الحاصل على ماجستير في علم تأثير الأدوية في محاضرته أدوية المسكنات، ودورها في خطة العلاج، وكيفية التعامل مع مضاعفاتها المحتملة وأدوية حماية المعدة المرافقة لبعض العلاجات.

حضر اليوم العلمي أكثر من 400 طبيب أسنان بين طلاب وأطباء ممارسين للمهنة، ورئيس جامعة طرطوس ونقابة الصيادلة وفريق SY-tour الطبي.

IMG 0923 scaled نقابة أطباء الأسنان في طرطوس تنظم يوماً علمياً حول "الأدوية السريرية"
IMG 0926 1 scaled نقابة أطباء الأسنان في طرطوس تنظم يوماً علمياً حول "الأدوية السريرية"
IMG 0928 scaled نقابة أطباء الأسنان في طرطوس تنظم يوماً علمياً حول "الأدوية السريرية"
