مشروع ري تلحوش يعزّز استدامة المياه ويعيد الحيوية للزراعة في ريفي حمص وطرطوس

DJI 20260504142802 0077 D مشروع ري تلحوش يعزّز استدامة المياه ويعيد الحيوية للزراعة في ريفي حمص وطرطوس

حمص-سانا

يعزّز مشروع ري سد تلحوش في ريف حمص الغربي دوره كأحد المشاريع المائية التي تجسّد الاستخدام الأمثل لموارد الري، وتدعم استدامة المياه، وتعيد الحيوية للقطاع الزراعي في الأراضي الممتدة بين محافظتي حمص وطرطوس.

DJI 20260504135002 0062 D مشروع ري تلحوش يعزّز استدامة المياه ويعيد الحيوية للزراعة في ريفي حمص وطرطوس

ويقع المشروع في منطقة تلكلخ، معتمداً على سد تلحوش الذي تبلغ سعته التخزينية نحو 50 مليون متر مكعب، ويحتوي حالياً على قرابة 40 مليون متر مكعب بفضل الأمطار الوفيرة هذا الموسم، ما يتيح ري 6 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية الخصبة، بينها ألفا هكتار في حمص، وأربعة آلاف في طرطوس.

وأوضح مدير الموارد المائية في حمص المهندس محمد الحسين في تصريح لمراسل سانا، أنه تم تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة قبل بدء موسم الري، بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية في طرطوس، لكون المشروع مشتركاً بين المحافظتين، إضافةً إلى التعاون مع الجهات الزراعية لإطلاق المياه مطلع الشهر الحالي.

DJI 20260504123223 0044 D مشروع ري تلحوش يعزّز استدامة المياه ويعيد الحيوية للزراعة في ريفي حمص وطرطوس

وأشار إلى أن فرقاً فنية مشتركة تتولى توزيع المياه بشكل عادل وفق احتياجات المحاصيل، مع التحكم بالكميات بما يضمن وصولها إلى مختلف الأراضي.

ونوّه الحسين بأن المشروع يُعد من المشاريع الرائدة ضمن حوض الساحل الهيدرولوجي، نظراً لاعتماد خطوط نقل رئيسية وفرعية من الأنابيب التي ترفع كفاءة الري، وتحدّ من الهدر، مؤكداً أن عمليات الري تُطلق مع بداية كل موسم بالتنسيق مع الزراعة واتحاد الفلاحين في المحافظتين.

DJI 20260504134640 0056 D مشروع ري تلحوش يعزّز استدامة المياه ويعيد الحيوية للزراعة في ريفي حمص وطرطوس

بدوره، بيّن رئيس مجموعة سد تلحوش وشبكاته المهندس علي حسن، أن شبكات الري تُفتح باتجاه الأراضي الزراعية خمسة أيام أسبوعياً، مع توقفها يومي الخميس والجمعة تبعاً لاحتياجات المحاصيل، لافتاً إلى أن امتلاء السد ينعكس مباشرة على الإنتاج الزراعي، وإدخال أصناف جديدة، في منطقة يعتمد 70 بالمئة من سكانها على الزراعة.

وأشار المزارع يوسف جفول من قرية تلحوش إلى أن السد أعاد الحياة للأراضي الزراعية بعد سنوات من الجفاف، وأسهم في تنويع المحاصيل مثل فستق العبيد والزراعات المحمية والحمضيات وغيرها، مؤكداً أن أمطار الموسم الحالي ضاعفت مخزون السد، ورفعت قدرة الري.

ويعد مشروع ري سد تلحوش ثمرة للجهود الحكومية الرامية إلى دعم القطاع الزراعي، ورفع كفاءة استخدام المياه، ولا سيما في ظل التحديات المناخية، ومتطلبات تعزيز الأمنين المائي والغذائي.

مجلس مدينة الرقة يعلن عن إطلاق مشروع واسع لتأهيل وصيانة الطرق
ورشة عمل في تربية حمص للتعريف بعمل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش
التنمية الإدارية تنشر مشروع قانون الخدمة المدنية في سوريا وتدعو لإبداء الملاحظات
إدارة منطقة منبج تجري جولة تفقدية على منشأة سد تشرين
وزارة الداخلية تعلن القبض على أحد أبرز مرتكبي مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك