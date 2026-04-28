الموارد المائية في اللاذقية تنفذ صيانة شاملة لشبكات سد الحويز وقنواته لتعزيز كفاءة الري

اللاذقية-سانا

نفّذت مديرية الموارد المائية في اللاذقية أعمال صيانة ميدانية شاملة ضمن شبكة ري سد الحويز في ريف المحافظة بهدف الحفاظ على جاهزية المنظومة ورفع كفاءتها التشغيلية.

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء أن الأعمال شملت تنظيف أجزاء من القناة الرئيسة وتعزيلها في عدة مواقع، إضافة إلى إزالة الأعشاب وتنظيف جوانب القنوات يدوياً؛ بما يحسّن انسيابية جريان المياه، ويحدّ من العوائق المؤثرة على كفاءة الشبكة.

وأضافت الوزارة: إن الأعمال تضمنت صيانة وإصلاح عدد من مآخذ السقاية ضمن شبكات سد الحويز، بهدف تعزيز كفاءة توزيع المياه، وضمان وصولها المستمر إلى الأراضي الزراعية، بما يدعم استقرار العملية الزراعية ويخدم المزارعين في المنطقة.

وتعمل مديرية الموارد المائية في اللاذقية ضمن خطتها على تحسين البنية التحتية لشبكات الري ورفع جاهزيتها بما يواكب احتياجات الموسم الزراعي، ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد المائية.