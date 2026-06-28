ترميم مبنى قيادة الشرطة في اللاذقية.. صون لذاكرة عمرانية وهوية تاريخية

اللاذقية-سانا

تتواصل في مدينة اللاذقية أعمال ترميم مبنى قيادة الشرطة المتضرر جراء الزلزال الذي ضرب عدة مواقع سورية في السادس من شباط عام 2023، في إطار جهود دائرة آثار اللاذقية للحفاظ على أحد المباني التاريخية البارزة في المدينة، وصون قيمته المعمارية والتراثية وفق المعايير العلمية المعتمدة في ترميم الأبنية الأثرية.

ترميم وفق المعايير الأثرية

مدير دائرة آثار اللاذقية محمد ممدوح الحسن، أوضح في تصريح لمراسل سانا، أن أعمال الترميم تنفذ وفق الأصول الفنية التي تكفل الحفاظ على العناصر الأصلية للمبنى وقيمته التاريخية، بالتوازي مع معالجة الأضرار الإنشائية التي لحقت به نتيجة الزلزال.

وأشار الحسن إلى أن المشروع يشمل تدعيم العناصر الإنشائية المتضررة، ومعالجة التشققات، وترميم الأجزاء المعمارية، وإزالة الإضافات غير المتوافقة مع الطابع الأصلي للمبنى، باستخدام مواد وتقنيات تتوافق مع معايير ترميم المباني التاريخية، مبيناً أن الأعمال تسير وفق البرنامج الزمني المعتمد، وقد أُنجز جزء مهم منها، على أن يستكمل المشروع خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن أبرز التحديات تتمثل في معالجة الأضرار الإنشائية مع الحفاظ على العناصر الأصلية للمبنى، وتحقيق التوازن بين صون قيمته التاريخية واستمرار أداء وظيفته، مؤكداً وجود تنسيق مستمر بين دائرة الآثار وقيادة الأمن الداخلي، حيث تتولى الدائرة الإشراف الفني والأثري على تنفيذ المشروع.

وبيّن الحسن أن مبنى قيادة الشرطة يشكل أحد معالم اللاذقية العمرانية ذات القيمة التاريخية، ويعد جزءاً من النسيج العمراني للمدينة، لما يتميز به من طراز معماري ووظيفة تاريخية، الأمر الذي يجعل الحفاظ عليه إسهاماً في صون هوية المدينة وذاكرتها الحضارية.

صون التراث العمراني

وتعرض المبنى، وفقاً للحسن، لأضرار إنشائية ومعمارية جراء الزلزال، إلى جانب آثار ناجمة عن سنوات من الإهمال والتدخلات غير المدروسة، الأمر الذي استدعى إجراء كشف فني شامل لتقييم حالته قبل المباشرة بأعمال الترميم.

وأشار إلى أن دائرة آثار اللاذقية تشرف كذلك على أعمال ترميم مبنى البلدية القديم، كما أعدت دراسة ترميمية خاصة بمدرسة جول جمال بالتنسيق مع مديرية التربية، إلى جانب متابعة عدد من المباني والمواقع التراثية الأخرى بالتعاون مع محافظة اللاذقية ومجلس المدينة، وفق الأولويات والإمكانات المتاحة.

وأكد الحسن أن مشروع ترميم مبنى قيادة الشرطة يجسد التعاون بين المؤسسات المعنية بالحفاظ على التراث العمراني، ويعكس الاهتمام بصون المباني التاريخية، بوصفها جزءاً من الهوية الثقافية والذاكرة الحضارية للمدينة.

ويأتي ترميم مبنى قيادة الشرطة ضمن سلسلة مشاريع تنفذها الجهات المعنية لإعادة تأهيل المباني التاريخية المتضررة في محافظة اللاذقية وفق المعايير الأثرية المعتمدة، بما يسهم في الحفاظ على الإرث العمراني والثقافي، وتعزيز استدامة هذه المعالم للأجيال القادمة.