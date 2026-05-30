لأول مرة في مشفى حماة الوطني.. إطلاق حملة جراحة الجنف لتصحيح ‏تشوهات العمود الفقري

حماة-سانا‏

بدأت حملة جراحة الجنف “تشوهات العمود الفقري” التي أطلقها المكتب ‏الطبي للتجمع السوري في ألمانيا بالتعاون مع وزارة الصحة ومديرية صحة ‏حماة، وذلك لأول مرة في مشفى حماة الوطني.‏

وتتضمن الحملة إجراء 6 عمليات جراحية لتصحيح تشوهات العمود الفقري ‏عند الأطفال واليافعين، وذلك بشكل مجاني، مع الكشف والتشخيص لمختلف ‏الحالات المرضية الأخرى، استكمالاً لبرنامج شفاء لعام 2026.‏

وأوضح رئيس الرابطة السورية للجراحة العصبية -رئيس شعبة الجراحة ‏العصبية في مشفى حماة الوطني الدكتور وردان تامر، في تصريح لـ سانا ‏اليوم السبت، أن الحملة جاءت في إطار تقديم الخدمات العلاجية لمرضى ‏حالات الجنف وتشوهات العمود الفقري، المعروفة بخطورتها العالية، ‏وتكاليفها الباهظة، لافتاً إلى التنسيق المتميز ما بين وزارة الصحة، ومديرية ‏صحة حماة، وأعضاء التجمع السوري في ألمانيا، والكوادر الطبية ‏والتمريضية في مشفى حماة الوطني، على مستويات التعقيم والتحضير الجيد ‏للعمليات الجراحية لتحقيق أفضل النتائج الطبية المنشودة.‏

ونوه بجهود الأطباء السوريين “أعضاء التجمع السوري في ألمانيا” الذين ‏قدموا أفضل ما لديهم من خبرات وإمكانيات، لخدمة أبناء بلدهم، مشيراً إلى ‏أن هناك حملات مماثلة جرت مؤخراً في عدد من المحافظات، وأخرى من ‏المزمع إطلاقها قريباً، والتي لا تقتصر على جراحة العمود الفقري فحسب بل ‏تشمل جراحة الأوعية، والأورام الدماغية، ومختلف الحالات المرضية ‏الأخرى.‏

بدوره، أوضح الاختصاصي في جراحة العمود الفقري في ألمانيا الدكتور أيمن ‏طاطين في تصريح مماثل، أنه تم اليوم إجراء أول عملية جنف في مشفى ‏حماة الوطني ضمن الحملة، والتي ستليها عدة عمليات أخرى مماثلة للأطفال ‏واليافعين، وذلك من خلال تثبيت براغٍ جراحية لتصحيح تشوهات العمود ‏الفقري طبياً، معرباً عن أمله بتأهيل الكوادر الطبية والتمريضية في سوريا ‏لإمكانية إجراء هذه العمليات مستقبلاً، دون الاستعانة بخبرات خارجية.‏

فيما أعرب عبد الله الكيكي، عم الطفل إبراهيم الذي خضع اليوم لتدخل ‏جراحي دقيق في مشفى حماة الوطني، عن أمله في زيادة عدد العمليات ‏الجراحية مستقبلاً لتخفيف الأعباء المادية على المرضى المحتاجين.‏

يشار إلى أن التجمع السوري في ألمانيا أطلق الحملة الطبية الألمانية السورية ‏لجراحة الجنف العام الماضي في محافظات دمشق وإدلب وحلب، فيما بدأت ‏الحملة الحالية في الخامس والعشرين من أيار الجاري بمشفى المجتهد في ‏دمشق.‏