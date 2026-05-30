لأول مرة في مشفى حماة الوطني.. إطلاق حملة جراحة الجنف لتصحيح ‏تشوهات العمود الفقري

حماة-سانا
بدأت حملة جراحة الجنف “تشوهات العمود الفقري” التي أطلقها المكتب الطبي للتجمع السوري في ألمانيا بالتعاون مع وزارة الصحة ومديرية صحة حماة، وذلك لأول مرة في مشفى حماة الوطني.
وتتضمن الحملة إجراء 6 عمليات جراحية لتصحيح تشوهات العمود الفقري عند الأطفال واليافعين، وذلك بشكل مجاني، مع الكشف والتشخيص لمختلف الحالات المرضية الأخرى، استكمالاً لبرنامج شفاء لعام 2026.
وأوضح رئيس الرابطة السورية للجراحة العصبية -رئيس شعبة الجراحة العصبية في مشفى حماة الوطني الدكتور وردان تامر، في تصريح لـ سانا اليوم السبت، أن الحملة جاءت في إطار تقديم الخدمات العلاجية لمرضى حالات الجنف وتشوهات العمود الفقري، المعروفة بخطورتها العالية، وتكاليفها الباهظة، لافتاً إلى التنسيق المتميز ما بين وزارة الصحة، ومديرية صحة حماة، وأعضاء التجمع السوري في ألمانيا، والكوادر الطبية والتمريضية في مشفى حماة الوطني، على مستويات التعقيم والتحضير الجيد للعمليات الجراحية لتحقيق أفضل النتائج الطبية المنشودة.
ونوه بجهود الأطباء السوريين “أعضاء التجمع السوري في ألمانيا” الذين قدموا أفضل ما لديهم من خبرات وإمكانيات، لخدمة أبناء بلدهم، مشيراً إلى أن هناك حملات مماثلة جرت مؤخراً في عدد من المحافظات، وأخرى من المزمع إطلاقها قريباً، والتي لا تقتصر على جراحة العمود الفقري فحسب بل تشمل جراحة الأوعية، والأورام الدماغية، ومختلف الحالات المرضية الأخرى.
بدوره، أوضح الاختصاصي في جراحة العمود الفقري في ألمانيا الدكتور أيمن طاطين في تصريح مماثل، أنه تم اليوم إجراء أول عملية جنف في مشفى حماة الوطني ضمن الحملة، والتي ستليها عدة عمليات أخرى مماثلة للأطفال واليافعين، وذلك من خلال تثبيت براغٍ جراحية لتصحيح تشوهات العمود الفقري طبياً، معرباً عن أمله بتأهيل الكوادر الطبية والتمريضية في سوريا لإمكانية إجراء هذه العمليات مستقبلاً، دون الاستعانة بخبرات خارجية.
فيما أعرب عبد الله الكيكي، عم الطفل إبراهيم الذي خضع اليوم لتدخل جراحي دقيق في مشفى حماة الوطني، عن أمله في زيادة عدد العمليات الجراحية مستقبلاً لتخفيف الأعباء المادية على المرضى المحتاجين.
يشار إلى أن التجمع السوري في ألمانيا أطلق الحملة الطبية الألمانية السورية لجراحة الجنف العام الماضي في محافظات دمشق وإدلب وحلب، فيما بدأت الحملة الحالية في الخامس والعشرين من أيار الجاري بمشفى المجتهد في دمشق.