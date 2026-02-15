الأرصاد: الجو بين الصحو والغائم جزئياً في عموم سوريا

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع اليوم الأحد، لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية في أغلب المناطق السورية.

وحسب المديرية العامة للأرصاد الجوية، يكون الجو خلال النهار، بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل أمطار محلية خفيفة على أجزاء من المنطقة الساحلية حتى ساعات قبل الظهر.

وتكون الرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية، بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المحافظات السورية:

دمشق10/18
ريف دمشق-القلمون5/13
القنيطرة7/17
درعا10/18
السويداء6/15
حمص8/19
حماة10/20
اللاذقية14/19
طرطوس15/19
حلب9/18
إدلب8/18
دير الزور8/19
الرقة7/18
الحسكة6/18
