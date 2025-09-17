وقفة تضامنية في مدينة حمص دعماً لغزة ورفضاً للحصار والتجويع

حمص-سانا

نظّمت حملة “سوريون مع فلسطين” وقفة تضامنية اليوم في مدينة حمص، تحت شعار “وقفتنا مستمرة… حتى يُفتح الطريق إلى غزة”.

وندد المشاركون في الوقفة بالانتهاكات المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والتأكيد على الموقف الشعبي الداعم للقضية الفلسطينية في مواجهة الحصار والتجويع.

ورُفعت خلال الوقفة لافتات تعبّر عن الموقف الشعبي ولافتات داعمة للقضية، وقُرعت الأواني الفارغة رمزاً للتجويع الذي يتعرض له أبناء غزة، كما حمل المشاركون أعلام سوريا وفلسطين.

وأكدت منسقة الوقفة، غانية الأبرش، في تصريح لمراسلة سانا، أن التضامن مع الشعب الفلسطيني واجب أخلاقي وإنساني في ظل ما وصفته بـ “الإبادة المستمرة”، وأشارت إلى استمرار الصمت العربي، مؤكدة أن الوقت حان للتدخل الفعلي، لا لعقد القمم أو الاكتفاء ببيانات الإدانة، وأضافت: إن حملة “سوريون مع فلسطين” مستمرة في فعالياتها حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني.

كما أوضح المهندس عبد الفتاح حمزة، أحد المشاركين في الوقفة، أن الهدف الأساسي هو نصرة أهالي غزة وإبراز حجم الظلم الذي يتعرضون له، مؤكداً أن صوت الشارع السوري سيظل يدافع عن القضية الفلسطينية.

وعبّر الشاب محمد ظروف عن مطلب المشاركين بفتح الطريق إلى غزة، رافضاً الحصار ومؤكداً على أهمية تدخل المجتمع الدولي لإنهاء هذه المأساة.

يذكر أن حملة “سوريون مع فلسطين” تضم ما يزيد على 120 شاباً وشابة من السوريين والفلسطينيين في محافظات عدة، ويجمعهم الإيمان بالقضية الفلسطينية والسعي الدائم لإبرازها في مختلف المحافل الشعبية.