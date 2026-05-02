عروض فنية وتفاعلية في فعالية ترفيهية للأطفال بحمص

حمص-سانا

نظمت مديرية الثقافة في حمص اليوم السبت فعالية ترفيهية للأطفال في قصر الثقافة، تضمنت عروضاً فنية وأنشطة تفاعلية بمشاركة فرقة “هابي ماجيك”.

وأوضح رئيس دائرة الفعاليات في مديرية الثقافة مهند دياب، أن الفعالية جاءت قبيل الامتحانات لتخفيف الضغط عن الأطفال، مشيراً إلى أن البرنامج استمر ساعة كاملة وضم فقرات ترفيهية متنوعة.

من جهته، بيّن مدير فرقة “هابي ماجيك” سعيد طوقتلي، أن الفعالية شملت عروضاً كوميدية وشخصيات كرتونية وألعاب توازن وخفة حركة، إضافة إلى فقرات توعوية حول النظافة العامة ومخاطر الاستخدام المفرط للهاتف المحمول لدى الأطفال.

وعبّر عدد من الأطفال عن سعادتهم بالمشاركة، مؤكدين أنها استمتعوا بالعروض والشخصيات الكرتونية والمسابقات.

وتندرج الفعالية ضمن خطة مديرية الثقافة في حمص لتنظيم أنشطة دورية موجهة للأطفال، تهدف إلى دعمهم نفسياً وتقديم محتوى يجمع بين الترفيه والتوعية.

