لقاء مثير مرتقب بين الكرامة والجيش في دوري كرة السلة للرجال

حمص-سانا

يلتقي مساء اليوم الأحد فريقا الكرامة والجيش في صالة “غزوان أبو زيد” بمدينة حمص، في مواجهة مثيرة لحساب الجولة السادسة من مرحلة إياب الدوري السوري لكرة السلة للرجال.

ويدخل “نسور حمص” اللقاء وعينهم على رد الاعتبار بعد خسارة مباراة الذهاب في دمشق بنتيجة (78-73)، مستغلين عاملي الأرض والجمهور الكبير المتوقع حضوره، إذ يسعى الكرامة لتحقيق فوز يبقيه ضمن المنافسة بين الفرق الستة الكبار المؤهلة إلى المرحلة الثانية من المسابقة.

على الجانب الآخر، يطمح فريق الجيش لتأكيد تفوقه الفني وتكرار سيناريو الذهاب، لضمان الوصول إلى “الفاينال 6” بأريحية، ويدرك مدرب الفريق أن المهمة لن تكون سهلة في صالة حمص الصاخبة، ما سيتطلب انضباطاً تكتيكياً عالياً، والتركيز على الرميات الثلاثية والدفاع الضاغط للحد من خطورة لاعبي الكرامة تحت السلة.

وكان فريق النواعير قد تجاوز، أمس، مضيفه الشبيبة بنتيجة (70-63) نقط