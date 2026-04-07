حالتا وفاة في حمص جراء حادثي غرق وحريق

حمص-سانا

أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة حمص اليوم الثلاثاء، عن تسجيل حالتي وفاة جراء حادثي غرق وحريق.

وأوضح مدير مديرية الطوارئ بيبرس جندية، في تصريح لوسائل الإعلام، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً حول غرق طفل في أحد الأنهار بريف حمص، حيث توجهت فرق الطوارئ على الفور إلى الموقع، وعند الوصول، تبين أن الطفل متوفى ويطفو على سطح المياه، وجرى إبلاغ الجهات المعنية، بما فيها الأمن الجنائي، ونُقل الجثمان أصولاً بعد الكشف عليه من قبل الطبابة الشرعية، لاستكمال التحقيقات وفق الأصول القانونية.

وفي حادثة أخرى، أشار جندية إلى تلقي بلاغ عن اندلاع حريق في موقع إقامة مؤقتة لشخص قرب جدار مقبرة سليم الخلف في حي المحطة بمدينة حمص، وعلى الفور توجهت فرق الطوارئ إلى المكان، حيث تبين أن الشخص فارق الحياة نتيجة الحريق.

وأضاف جندية: إن المعطيات الأولية تشير إلى أن الحريق نجم عن بقاء مصدر للنار مشتعلاً أثناء النوم، ما أدى إلى حدوث الوفاة.

وأكد جندية أن مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث توصي بضرورة توخي الحذر، ولا سيما في الأماكن الخطرة كالمسطحات المائية ومصادر النيران، مشدداً على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالة طارئة، بما يسهم في سرعة الاستجابة والحد من الخسائر.

وتندرج هذه الاستجابات ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها فرق الطوارئ في محافظة حمص للتعامل مع الحوادث الطارئة، وتعزيز إجراءات السلامة العامة والوقاية بين المواطنين.