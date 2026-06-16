مؤشر “نيكي” يتراجع من مستويات قياسية مع ترقب قرار الفائدة

طوكيو-سانا
تراجع مؤشر “نيكي” الياباني في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء من ذروة قياسية بلغها سابقاً، وسط ترقّب المستثمرين لقرار بنك اليابان المركزي بشأن السياسة النقدية ورفع الفائدة المرتقب في وقت لاحق اليوم.
وذكرت رويترز أن المؤشر “نيكي” هبط بنسبة 0.2 بالمئة ليصل إلى مستوى 69182.87 نقطة، متراجعاً عن أعلى مستوى له على الإطلاق والذي سجله يوم أمس عند 69682.23 نقطة.
بدوره، انخفض مؤشر “توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.3 بالمئة ليبلغ 3986.95 نقطة، بعد أن حقق ذروة تاريخية في الجلسة السابقة عند 4032.39 نقطة.
وشمل التراجع أسهم 155 شركة مدرجة في مؤشر “نيكي” من أصل 225 شركة، مقابل ارتفاع أسهم 70 شركة أخرى.
إلى ذلك، تباين أداء أسهم الشركات الكبرى المتخصصة في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حيث صعد سهم شركة “أدفانتست” بنسبة 3.3 بالمئة، في حين انخفض سهم مجموعة “سوفت بنك” بنسبة 3.1 بالمئة، وتراجع سهم “طوكيو إلكترون” بنسبة 0.8 بالمئة.
وتسود الأسواق المالية اليابانية توقعات واسعة، بأن يتجه بنك اليابان المركزي نحو رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، مع إرسال إشارات ترجح إمكانية إقرار زيادات إضافية في المستقبل.