مؤشر “نيكي” يتراجع من مستويات قياسية مع ترقب قرار الفائدة

طوكيو-سانا‏

تراجع مؤشر “نيكي” الياباني في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء من ذروة قياسية بلغها سابقاً، ‏وسط ترقّب المستثمرين لقرار بنك اليابان المركزي بشأن السياسة النقدية ورفع الفائدة المرتقب في ‏وقت لاحق اليوم.‏

وذكرت رويترز أن المؤشر “نيكي” هبط بنسبة 0.2 بالمئة ليصل إلى مستوى 69182.87 نقطة، ‏متراجعاً عن أعلى مستوى له على الإطلاق والذي سجله يوم أمس عند 69682.23 نقطة.‏

بدوره، انخفض مؤشر “توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.3 بالمئة ليبلغ 3986.95 نقطة، بعد أن ‏حقق ذروة تاريخية في الجلسة السابقة عند 4032.39 نقطة.‏

وشمل التراجع أسهم 155 شركة مدرجة في مؤشر “نيكي” من أصل 225 شركة، مقابل ارتفاع ‏أسهم 70 شركة أخرى.‏

إلى ذلك، تباين أداء أسهم الشركات الكبرى المتخصصة في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ‏حيث صعد سهم شركة “أدفانتست” بنسبة 3.3 بالمئة، في حين انخفض سهم مجموعة “سوفت بنك” ‏بنسبة 3.1 بالمئة، وتراجع سهم “طوكيو إلكترون” بنسبة 0.8 بالمئة.‏

وتسود الأسواق المالية اليابانية توقعات واسعة، بأن يتجه بنك اليابان المركزي نحو رفع سعر الفائدة ‏بمقدار ربع نقطة مئوية، مع إرسال إشارات ترجح إمكانية إقرار زيادات إضافية في المستقبل.‏