شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدير الزور تنفذ إجراءات وقائية واحترازية لحماية محطات المياه‎ ‎

دمشق-سانا
أعلنت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دير الزور تنفيذ سلسلة من الإجراءات الوقائية والاحترازية، لحماية محطات المياه والمنشآت الحيوية من خطر الغمر، مشيرةً إلى أنها في حالة استنفار كامل منذ الساعات الأولى، لبدء ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات.
وأكدت وزارة الطاقة السورية، في بيان لها عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس، أن محافظة دير الزور شهدت ارتفاعاً غير مسبوق في مناسيب مياه نهر الفرات، نتيجة موجات التدفق العالية الواردة عبر مجرى النهر، حيث بلغ ارتفاع المنسوب اليوم نحو ثلاثة أمتار، مع امتداد أفقي للمياه وصل إلى قرابة خمسين متراً في بعض المناطق.
وبيّنت الوزارة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدير الزور عملت على إنشاء سواتر ترابية حول عدد من المحطات المهددة، إضافة إلى تأمين صهاريج مياه، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث والدفاع المدني والمجتمع المحلي وعدد من المنظمات الإنسانية، بهدف ضمان استمرار تزويد الأهالي بالمياه، وعدم انقطاع الخدمة عن المرافق الأساسية والحيوية.
وتقوم الشركات العامة، لمياه الشرب والصرف الصحي في مختلف المحافظات، حسب البيان، بتوجيه صهاريجها وآلياتها تباعاً نحو محافظة دير الزور، دعماً لخطة الطوارئ الجارية، والمساهمة في تأمين مصادر ومناهل المياه للأحياء والمناطق المتضررة.
وكذلك قامت الورشات الفنية في المحطات التي تعرضت للغمر بالمياه بفك المجموعات الخامية والتابلوهات والكابلات، ونقلها إلى أماكن آمنة بشكل مؤقت إلى حين انخفاض المنسوب، وعودة الظروف إلى وضعها الطبيعي.
وأوضحت الوزارة أن أكثر من خمسين محطة في ريف دير الزور خرجت حتى الآن عن الخدمة، بما يعادل نحو 25 بالمئة من إجمالي محطات الريف، في حين لا تزال محطات المدينة ضمن السيطرة، وتعمل بشكل مقبول حتى اللحظة.
وأشارت إلى أن السبب الرئيس لخروج عدد من المحطات عن الخدمة يعود إلى إنشائها سابقاً ضمن سرير النهر ومناطقه المعرضة للغمر دون اتخاذ الاحتياطات الفنية الكافية لمواجهة حالات الفيضان، وارتفاع منسوب المياه.
ولفتت الشركة العامة إلى أنها تعمل حالياً وفق خطة طوارئ متكاملة، لتأمين مصادر ومناهل مياه تغطي المدينة والريف، بما يشمل المخابز والدوائر الحكومية والمستشفيات، لضمان استمرار وصول المياه وعدم تأثر الخدمات الحيوية.
وأكدت الشركة أن محطة الفرات لا تزال تواجه خطراً محتملاً، نتيجة استمرار ارتفاع منسوب المياه، فيما تواصل الورشات الفنية والجهات المعنية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتفادي أي مخاطر محتملة والحفاظ على استمرارية العمل.
ودعت الشركة الأهالي إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، والابتعاد عن مجرى النهر والمناطق المنخفضة حفاظاً على السلامة العامة.