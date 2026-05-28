شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدير الزور تنفذ إجراءات وقائية واحترازية لحماية محطات المياه‎ ‎

دمشق-سانا

أعلنت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دير الزور تنفيذ سلسلة من الإجراءات الوقائية ‏والاحترازية، لحماية محطات المياه والمنشآت الحيوية من خطر الغمر، مشيرةً إلى أنها في حالة استنفار كامل منذ الساعات ‏الأولى، لبدء ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات‎.‎

وأكدت وزارة الطاقة السورية، في بيان لها عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس، أن محافظة دير الزور شهدت ارتفاعاً ‏غير مسبوق في مناسيب مياه نهر الفرات، نتيجة موجات التدفق العالية الواردة عبر مجرى النهر، حيث بلغ ارتفاع المنسوب ‏اليوم نحو ثلاثة أمتار، مع امتداد أفقي للمياه وصل إلى قرابة خمسين متراً في بعض المناطق‎.‎

وبيّنت الوزارة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدير الزور عملت على إنشاء سواتر ترابية حول عدد من المحطات ‏المهددة، إضافة إلى تأمين صهاريج مياه، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث والدفاع المدني والمجتمع ‏المحلي وعدد من المنظمات الإنسانية، بهدف ضمان استمرار تزويد الأهالي بالمياه، وعدم انقطاع الخدمة عن المرافق ‏الأساسية والحيوية‎.‎

وتقوم الشركات العامة، لمياه الشرب والصرف الصحي في مختلف المحافظات، حسب البيان، بتوجيه صهاريجها وآلياتها ‏تباعاً نحو محافظة دير الزور، دعماً لخطة الطوارئ الجارية، والمساهمة في تأمين مصادر ومناهل المياه للأحياء والمناطق ‏المتضررة‎.‎

وكذلك قامت الورشات الفنية في المحطات التي تعرضت للغمر بالمياه بفك المجموعات الخامية والتابلوهات والكابلات، ونقلها ‏إلى أماكن آمنة بشكل مؤقت إلى حين انخفاض المنسوب، وعودة الظروف إلى وضعها الطبيعي‎.‎

وأوضحت الوزارة أن أكثر من خمسين محطة في ريف دير الزور خرجت حتى الآن عن الخدمة، بما يعادل نحو 25 بالمئة ‏من إجمالي محطات الريف، في حين لا تزال محطات المدينة ضمن السيطرة، وتعمل بشكل مقبول حتى اللحظة‎.‎

وأشارت إلى أن السبب الرئيس لخروج عدد من المحطات عن الخدمة يعود إلى إنشائها سابقاً ضمن سرير النهر ومناطقه ‏المعرضة للغمر دون اتخاذ الاحتياطات الفنية الكافية لمواجهة حالات الفيضان، وارتفاع منسوب المياه‎.‎

ولفتت الشركة العامة إلى أنها تعمل حالياً وفق خطة طوارئ متكاملة، لتأمين مصادر ومناهل مياه تغطي المدينة والريف، بما ‏يشمل المخابز والدوائر الحكومية والمستشفيات، لضمان استمرار وصول المياه وعدم تأثر الخدمات الحيوية‎.‎

وأكدت الشركة أن محطة الفرات لا تزال تواجه خطراً محتملاً، نتيجة استمرار ارتفاع منسوب المياه، فيما تواصل الورشات ‏الفنية والجهات المعنية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتفادي أي مخاطر محتملة والحفاظ على استمرارية العمل‎.‎

ودعت الشركة الأهالي إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، والابتعاد عن مجرى النهر والمناطق ‏المنخفضة حفاظاً على السلامة العامة‎.‎