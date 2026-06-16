مقتل 8 أشخاص بتحطم قاذفة استراتيجية أمريكية من طراز “بي-52” في كاليفورنيا‏

واشنطن-سانا
أعلن الجيش الأمريكي اليوم الثلاثاء، مقتل ثمانية أشخاص إثر تحطم قاذفة استراتيجية من طراز ”بي-52 ستراتوفورتريس”، عقب إقلاعها يوم أمس من قاعدة “إدواردز” الجوية في ولاية كاليفورنيا غربي الولايات المتحدة.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن نائب قائد الجناح التجريبي 412 في القاعدة، العقيد جيمس هايز قوله خلال مؤتمر صحفي: “إنه بعد مراجعة لقطات الحادث، تم التوصل إلى أنه لا يمكن لأحد أن ينجو”، مشيراً إلى فقدان ثمانية أشخاص من العسكريين والمتعاقدين الحكوميين الذين كانوا على متنها.
وأضاف هايز: إن أسباب الحادث لم تتضح بعد، وإن التحقيقات قد تستغرق ما يصل إلى ستة أشهر لإصدار التقرير النهائي، لافتاً إلى أن الطائرة كانت في مهمة اختبار روتينية لدعم “برنامج تحديث الرادار”.
من جانبه، أشار خبير سلامة الطيران جيف غوزيتي إلى أن سقوط الطائرة السريع بعد الإقلاع مباشرة دون الارتفاع أو قطع مسافة كافية، يرجح فرضية وجود خلل كارثي في نظام التحكم في الطيران، أو خطأ في تركيب أدوات التحكم أثناء عمليات الصيانة، أو عطل مفاجئ في المحرك والمعدات التي كانت قيد الاختبار.
وأظهرت لقطات جوية دماراً شبه كامل في جسم الطائرة، وتصاعداً لأعمدة الدخان الأسود الكثيف في منطقة صحراوية متفحمة قرب مدرج القاعدة، وسط انتشار مكثف لسيارات الإسعاف وفرق الطوارئ، ما استدعى إغلاق المطار وتحويل مسار الرحلات القادمة وتعليق الزيارات غير التجارية للقاعدة حتى إخماد النيران.
يذكر أن قاذفة بوينغ “بي-52 ستراتوفورتريس” بعيدة المدى المصممة لحمل الأسلحة التقليدية والنووية، دخلت الخدمة عام 1955 واستخدمت في معظم الحروب والتدخلات العسكرية التي خاضتها الولايات المتحدة.
وكانت القوات الجوية الأمريكية بدأت منذ العام الماضي، برنامجاً لتحديث رادارات هذه الطائرات واستبدالها بنظام المصفوفة الممسوحة إلكترونياً النشطة “AESA”، عبر تجارب أرضية وجوية ممتدة على مدار عام 2026 في قاعدة “إدواردز”، التي تعد المركز الرئيسي لاختبار وتطوير الطائرات وأنظمة الأسلحة والبرمجيات التابعة لسلاح الجو الأمريكي.