مقتل 8 أشخاص بتحطم قاذفة استراتيجية أمريكية من طراز “بي-52” في كاليفورنيا‏

واشنطن-سانا‏

أعلن الجيش الأمريكي اليوم الثلاثاء، مقتل ثمانية أشخاص إثر تحطم قاذفة استراتيجية من طراز ‌‏”بي-52 ستراتوفورتريس”، عقب إقلاعها يوم أمس من قاعدة “إدواردز” الجوية في ولاية ‏كاليفورنيا غربي الولايات المتحدة.‏

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن نائب قائد الجناح التجريبي 412 في القاعدة، العقيد جيمس هايز ‏قوله خلال مؤتمر صحفي: “إنه بعد مراجعة لقطات الحادث، تم التوصل إلى أنه لا يمكن لأحد أن ‏ينجو”، مشيراً إلى فقدان ثمانية أشخاص من العسكريين والمتعاقدين الحكوميين الذين كانوا على ‏متنها.‏

وأضاف هايز: إن أسباب الحادث لم تتضح بعد، وإن التحقيقات قد تستغرق ما يصل إلى ستة أشهر ‏لإصدار التقرير النهائي، لافتاً إلى أن الطائرة كانت في مهمة اختبار روتينية لدعم “برنامج تحديث ‏الرادار”.‏

من جانبه، أشار خبير سلامة الطيران جيف غوزيتي إلى أن سقوط الطائرة السريع بعد الإقلاع ‏مباشرة دون الارتفاع أو قطع مسافة كافية، يرجح فرضية وجود خلل كارثي في نظام التحكم في ‏الطيران، أو خطأ في تركيب أدوات التحكم أثناء عمليات الصيانة، أو عطل مفاجئ في المحرك ‏والمعدات التي كانت قيد الاختبار.‏

وأظهرت لقطات جوية دماراً شبه كامل في جسم الطائرة، وتصاعداً لأعمدة الدخان الأسود الكثيف ‏في منطقة صحراوية متفحمة قرب مدرج القاعدة، وسط انتشار مكثف لسيارات الإسعاف وفرق ‏الطوارئ، ما استدعى إغلاق المطار وتحويل مسار الرحلات القادمة وتعليق الزيارات غير ‏التجارية للقاعدة حتى إخماد النيران.‏

يذكر أن قاذفة بوينغ “بي-52 ستراتوفورتريس” بعيدة المدى المصممة لحمل الأسلحة التقليدية ‏والنووية، دخلت الخدمة عام 1955 واستخدمت في معظم الحروب والتدخلات العسكرية التي ‏خاضتها الولايات المتحدة.‏

وكانت القوات الجوية الأمريكية بدأت منذ العام الماضي، برنامجاً لتحديث رادارات هذه الطائرات ‏واستبدالها بنظام المصفوفة الممسوحة إلكترونياً النشطة “‏AESA‏”، عبر تجارب أرضية وجوية ‏ممتدة على مدار عام 2026 في قاعدة “إدواردز”، التي تعد المركز الرئيسي لاختبار وتطوير ‏الطائرات وأنظمة الأسلحة والبرمجيات التابعة لسلاح الجو الأمريكي.‏