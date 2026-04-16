الحرارة أعلى من معدلاتها وأجواء سديمية مغبرة في معظم المناطق

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة اليوم الخميس ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4-6 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة في أغلب المناطق مع أجواء سديمية مغبرة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وأجزاء من المناطق الشمالية الغربية والجنوبية.

وبينت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن الطقس نهاراً يكون غائم جزئياً بشكل عام إلى غائم أحياناً خاصة في المرتفعات الجبلية وأجزاء من المنطقة الجنوبية والجنوبية الشرقية والبادية، لتصبح فرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق تلك المناطق تكون مصحوبة بالرعد وحبات البرد أحياناً.

فيما يكون الجو لطيفاً خلال الليل إلى مائل للبرودة خاصة في المرتفعات الجبلية.

وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية على المنطقة الساحلية وشرقية إلى جنوبية شرقية في باقي المناطق معتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 60 كم/سا خاصة على المرتفعات الساحلية والوسطى والبادية والجنوبية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: