فنزويلا تطلق خطة تحديث شبكتها الكهربائية بدعم أمريكي لمعالجة الانقطاعات المتكررة

كراكاس-سانا‏

وقعت الحكومة الفنزويلية اتفاقاً مع شركة “جنرال إلكتريك” الأمريكية لإعادة تأهيل وتحديث ‏الشبكة الكهربائية الوطنية في البلاد. ‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز قولها في تصريح مساء ‏يوم أمس: “إن هذا التعاون يهدف إلى استعادة ألف ميغاواط خلال الأشهر الأربعة والعشرين ‏الأولى، والوصول إلى إنتاج أكثر من 5 آلاف ميغاواط إضافية في المجموع خلال أربع سنوات”، ‏واصفة الاتفاق بالخطوة المهمة لتطوير قطاع الطاقة.‏

وتشير البيانات الحكومية إلى أن استهلاك الكهرباء في فنزويلا سجل في السابع من أيار الماضي، ‌‏أعلى مستوى له منذ تسع سنوات، حيث بلغ 15 ألفاً و579 ميغاواط، في وقت يؤكد فيه خبراء ‌‏اقتصاد أن إنعاش القطاع الصناعي الرئيسي، ولا سيما الصناعة النفطية، يرتبط بشكل وثيق بإعادة ‌‏تأهيل وتطوير شبكة الكهرباء.‏ ‏

يشار إلى أن هذا الاتفاق جاء بعد أن أجرت الشركة الأمريكية على مدى ستة أسابيع تحليلاً دقيقاً ‏ومفصلاً للنظام الكهربائي الفنزويلي، شمل محطات التوليد المائي والحراري، بهدف معالجة ‏الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي التي تعاني منها عدة مناطق في البلاد بما فيها العاصمة ‏كراكاس.‏

وتشهد فنزويلا حالياً عملية إعادة هيكلة واسعة في قطاع الطاقة، بالتزامن مع إجراءات أطلقها ‏البرلمان مطلع الشهر الحالي تمهيداً لإصلاحات تشريعية تهدف إلى إعادة فتح الباب أمام استثمارات ‏القطاع الخاص، وذلك بعد نحو عقدين من تأميم القطاع عام 2007، والذي شمل حينها 14 شركة ‏محلية وأجنبية.‏