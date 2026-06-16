فنزويلا تطلق خطة تحديث شبكتها الكهربائية بدعم أمريكي لمعالجة الانقطاعات المتكررة

كراكاس-سانا
وقعت الحكومة الفنزويلية اتفاقاً مع شركة “جنرال إلكتريك” الأمريكية لإعادة تأهيل وتحديث الشبكة الكهربائية الوطنية في البلاد.
ونقلت وكالة فرانس برس عن الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز قولها في تصريح مساء يوم أمس: “إن هذا التعاون يهدف إلى استعادة ألف ميغاواط خلال الأشهر الأربعة والعشرين الأولى، والوصول إلى إنتاج أكثر من 5 آلاف ميغاواط إضافية في المجموع خلال أربع سنوات”، واصفة الاتفاق بالخطوة المهمة لتطوير قطاع الطاقة.
وتشير البيانات الحكومية إلى أن استهلاك الكهرباء في فنزويلا سجل في السابع من أيار الماضي، أعلى مستوى له منذ تسع سنوات، حيث بلغ 15 ألفاً و579 ميغاواط، في وقت يؤكد فيه خبراء اقتصاد أن إنعاش القطاع الصناعي الرئيسي، ولا سيما الصناعة النفطية، يرتبط بشكل وثيق بإعادة تأهيل وتطوير شبكة الكهرباء.
يشار إلى أن هذا الاتفاق جاء بعد أن أجرت الشركة الأمريكية على مدى ستة أسابيع تحليلاً دقيقاً ومفصلاً للنظام الكهربائي الفنزويلي، شمل محطات التوليد المائي والحراري، بهدف معالجة الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي التي تعاني منها عدة مناطق في البلاد بما فيها العاصمة كراكاس.
وتشهد فنزويلا حالياً عملية إعادة هيكلة واسعة في قطاع الطاقة، بالتزامن مع إجراءات أطلقها البرلمان مطلع الشهر الحالي تمهيداً لإصلاحات تشريعية تهدف إلى إعادة فتح الباب أمام استثمارات القطاع الخاص، وذلك بعد نحو عقدين من تأميم القطاع عام 2007، والذي شمل حينها 14 شركة محلية وأجنبية.