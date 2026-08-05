اللجنة الخماسية تناقش تنظيم عمل معاصر الزيتون في إدلب استعداداً للموسم

إدلب-سانا

عقدت اللجنة الخماسية لتنظيم عمل معاصر الزيتون اليوم الأربعاء، اجتماعاً في مقر غرفة تجارة وصناعة إدلب، لبحث آليات تنظيم عمل المعاصر والاستعداد لموسم الزيتون القادم، وذلك في إطار الجهود الرامية لضبط القطاع وتحسين جودة الإنتاج.

وناقش المجتمعون الإجراءات الكفيلة بضمان حسن سير العمل داخل المعاصر، وتذليل الصعوبات التي تواجه أصحابها، إضافة إلى وضع ضوابط بيئية وفنية تسهم في الارتقاء بجودة الزيت المنتج والحفاظ على البيئة.

وأوضح مدير صناعة إدلب حمدو هرموش لمراسل سانا، أن الاجتماع يهدف إلى وضع خطة عمل واضحة قبل بدء الموسم، بما يضمن انتظام عمل المعاصر وتطبيق معايير الجودة والسلامة، مشيراً إلى الخروج بتوصيات تشمل تصريف مياه الجفت على الحراج أو الأشجار المثمرة، ووضع شروط معينة للعمل أثناء عصر الزيتون، وتحديد السعر أثناء عمل المعاصر.

من جانبها أوضحت مديرة البيئة في المحافظة المهندسة رفيف حسين في تصريح مماثل، أن المديرية تعمل على متابعة الالتزام بالاشتراطات البيئية والصناعية في المعاصر، والحد من التلوث الناتج عن مخلفات العصر، وشروط تصريفها، لافتة إلى أن حماية البيئة جزء أساسي من استدامة القطاع الزراعي.

بدوره أشار وسيم عبيدة كردي صاحب معصرة زيتون في كفر جالس، إلى أن الاجتماع حدد الشروط اللازمة لعمل المعاصر، كضرورة إعلان أسعار عملية العصر، ونسب تحليل الزيت وجودته، وطرق التخلص من مياه الجفت بطريقة آمنة بيئياً.

يذكر أن اللجنة الخماسية تضم مندوبين من الزراعة والصناعة ومكتب الزيتون والبيئة، وممثلي أصحاب المعاصر وتجتمع سنوياً بهدف تنظيم عمل المعاصر، وضبط عمليات العصر، ورفع كفاءة الإنتاج بما يتوافق مع المعايير الصحية والبيئية، استعداداً لاستقبال المحصول وتسويقه بالشكل الأمثل.