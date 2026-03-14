القبض على 7 أشخاص متورطين بحرق مبنى إدارة المنطقة بريف حمص

حمص-سانا

أعلنت وزارة الداخلية في حمص القبض على 7 أشخاص بعد ثبوت تورطهم بحرق مبنى إدارة المنطقة في تل الشور بريف مدينة حمص، ومحاولتهم الإخلال بالأمن العام وعرقلة عمل الأجهزة الأمنية.

وذكرت الوزارة أن قائمة المقبوض عليهم تضم كل من “و.ا”، “ا.ا”، “م.ا”، أ.ا”، “ع.ا”، “خ.ا” و”ي.ا” ، وقد تم توقيفهم تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختص لمحاسبتهم وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وأكدت الوزارة أن الأمن الداخلي سيستمر في ملاحقة كل من يثبت تورطه بأعمال تهدد أمن المجتمع وسلامة المواطنين، داعية الجميع إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة في المنطقة لضمان السلامة العامة واستقرار الوضع الأمني.

