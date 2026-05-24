مقاولو الإنشاءات في إدلب يناقشون تطوير القطاع وتحديث التشريعات الناظمة

IMG 20260524 142941 629 مقاولو الإنشاءات في إدلب يناقشون تطوير القطاع وتحديث التشريعات الناظمة

إدلب- سانا

ركز المشاركون في اجتماع الهيئة العامة لفرع نقابة مقاولي الإنشاءات في إدلب، على أهمية تطوير قطاع المقاولات، وتحديث التشريعات والأنظمة الناظمة لعمله، بما يواكب متطلبات مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، ويعزز كفاءة تنفيذ المشاريع الحيوية والتنموية.

IMG 20260524 142941 885 مقاولو الإنشاءات في إدلب يناقشون تطوير القطاع وتحديث التشريعات الناظمة

معاون وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر خلوف أكد خلال الاجتماع، الذي عُقد في إدلب اليوم الأحد، على أهمية تعزيز دور قطاع الإنشاءات في دعم عملية التنمية الاقتصادية، وإعادة تأهيل البنى التحتية.

وناقش المشاركون في الاجتماع عدداً من القضايا المهنية والتنظيمية المتعلقة بواقع قطاع المقاولات، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية للنهوض بالقطاع وتحسين بيئة العمل، مؤكدين ضرورة التزام الجهات والمنظمات بالتعاقد مع المقاول المصنف وفق درجته واختصاصه، بما يضمن جودة التنفيذ وتحقيق المواصفات الفنية المطلوبة.

IMG 20260524 142941 891 مقاولو الإنشاءات في إدلب يناقشون تطوير القطاع وتحديث التشريعات الناظمة

وشدد المشاركون على أهمية الدور الذي يضطلع به المقاولون في المرحلة المقبلة، ولا سيما مشاريع إعادة الإعمار، مشيرين إلى ضرورة الالتزام بأعلى المعايير الفنية والهندسية، في تنفيذ مختلف الأعمال الإنشائية.

حضر الاجتماع نقيبا المقاولين والمهندسين وأعضاء مجلس النقابة المركزية والرقابة والتحقيق وعدد من المقاولين والمهندسين.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن الجهود الرامية إلى تطوير قطاع المقاولات وتعزيز مساهمته في خطط التنمية والإعمار، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية في سوريا.

IMG 20260524 142942 330 مقاولو الإنشاءات في إدلب يناقشون تطوير القطاع وتحديث التشريعات الناظمة
IMG 20260524 142942 439 مقاولو الإنشاءات في إدلب يناقشون تطوير القطاع وتحديث التشريعات الناظمة
احتفالية أهالي مدينة سلقين في إدلب، بمناسبة ذكرى النصر والتحرير.
محافظة دمشق تتابع أعمال ورشة “حقوق السكن والأراضي والممتلكات” بالتعاون مع GIZ
“مع بعض أقوى”… فعالية تشاركية لمؤسسات تعليمية وأهلية دعماً لذوي الإعاقة في دمشق
فرق الإطفاء تحاول السيطرة على حريق بموقع حراجي في سهل الغاب
وزارة الداخلية: دخول القوات إلى السويداء يهدف إلى حماية الأهالي ونحذر من أي تعديات
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك