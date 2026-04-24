فنية الشطرنج في إدلب تقيم بطولة المحافظة للسيدات

إدلب-سانا

أقامت اللجنة الفنية لرياضة الشطرنج في إدلب بطولة المحافظة للسيدات اليوم ،في صالة ملعب إدلب البلدي .

وأكد حسام الترك مدير الرياضة والشباب في المحافظة في تصريح لمراسل سانا، دعم المديرية لهذه الرياضة في المحافظة والعمل لتعزيز التمثيل الأنثوي للمحافظة بمختلف الرياضات على مستوى الجمهورية ومنها لعبة الشطرنج.

محمد بنشي رئيس اللجنة الفنية للشطرنج في المحافظة بين، أن البطولة تعتبر البادرة الأولى منذ سنوات، وتم إطلاقها رغم المشاركة الخجولة نتيجة الطلب الكبير على تفعيل اللعبة وتشجيعها على مستوى المحافظة، لافتاً إلى أن البطولة شهدت مستويات جيدة، مبيناً أن هذه البطولة تؤهل الفائزات الأوائل للمشاركة في نهائي بطولة الجمهورية للسيدات في دمشق.

يذكر أن بطولة الشطرنج للسيدات تقام في المحافظة لأول مرة منذ 16 عاماً، وفازت بالمركز الأول نايا سرميني من مدينة إدلب، في حين أن بطولة المحافظة للرجال أقيمت العام الماضي وشارك الفائزون الأوائل ببطولة الجمهورية للعبة وقدموا مستويات مميزة.