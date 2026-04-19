آثار إدلب تطلق حملة تطوعية لتنظيف مدفن تل البلس الأثري

إدلب-سانا

أطلقت دائرة الآثار في منطقة معرة النعمان بريف إدلب، حملة تطوعية اليوم الأحد، لتنظيف مدخل مدفن تل البلس الأثري، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتراث.

وتُنفذ الحملة برعاية مديرية آثار المحافظة وبالتعاون مع إدارة المنطقة ومؤسسة إي كلين (E-clean)، وتهدف لترحيل الأتربة وإظهار جمالية هذا المعلَم الذي يقع في ريف إدلب الجنوبي وفتح أبوابه أمام السياح والزائرين.

إبراز البعد التاريخي لآثار المنطقة

أمين متحف المعرة أحمد عنان أوضح في تصريح لمراسل سانا، أن الحملة ستسهم في إبراز البعد التاريخي لآثار المنطقة، وتسليط الضوء على جمالية ورموز هذا المدفن المهم، الذي يتمتع بأهمية تاريخية وحضارية مميزة كأحد أهم المعالم ضمن المنطقة والمحافظة.

وشرح عنان أن الحملة تضمنت إعادة تأهيل الموقع وإزالة الأتربة والمخلفات والحجارة، وتنظيفه من الردميات، كونه تعرض للتخريب والإهمال لسنوات طويلة، موجهاً الشكر للجهات المعنية كافة التي شاركت في الحملة.

ترميم التخريب الذي ألحقه النظام البائد بالمدفن

بدوره، بين رئيس شعبة المباني الأثرية منصور زعتور أن المدفن يقع على بعد نحو 500 متر شرق قلعة المعرة، ويعد من المدافن الجميلة، ويتميز بتنوع زخارفه الجمالية الهندسية والنباتية.

وأشار إلى أن المدفن تعرض للتخريب من قبل النظام البائد، ويجري العمل حالياً على ترميمه وإعادة إظهار جماليته كمعلم يجسد ثقافة المجتمع السوري في الحقبة البيزنطية.

من جهته، أشار أحمد حاج خميس من مؤسسة إي كلين، إلى أن الغاية من الحملة إظهار القيمة الأثرية والتاريخية لمنطقة المعرة، كونها تمتلك مواقع أثرية كبيرة ومهمة على مستوى سوريا، وإعادة إبرازه كأحد أهم المقاصد السياحية، وجعله متاحاً للسياح والزوار من مختلف المناطق، كونه شاهداً مهماً على تاريخ المنطقة العريق.

نبذة عن مدفن تل البلس

يُذكر أن مدفن تل البلس يعتبر من المدافن الأثرية المهمة في المحافظة، وتم اكتشافه في تسعينيات القرن الماضي ويعود للفترة البيزنطية، وهو من المدافن المتميزة بزخارفها في المنطقة، ويتم النزول إليه بواسطة درج عبر بوابة بازلتية.