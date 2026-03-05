معرض فني للأطفال في مركز ثقافي عين الشرقية ضمن أسبوع الخط العربي

اللاذقية-سانا

ضمّ المعرض الفني، الذي أُقيم في مركز ثقافي عين الشرقية بريف جبلة خلال فعاليات أسبوع الخط العربي والرسم والفن التشكيلي، مجموعة من الأعمال الفنية للأطفال، حيث عكست اللوحات الملونة والأعمال اليدوية المبتكرة مواهبهم المتنوعة، وطاقاتهم الإبداعية.

وتنوعت الأعمال بين لوحات فنية تعكس أحلام الأطفال وبيئتهم المحيطة، وأشغال يدوية من الورق وأعمال تدوير فني ومجسمات بسيطة أبدعها الأطفال بأناملهم الصغيرة.

تنمية المواهب الفنية لدى الأطفال

رئيس المركز الثقافي العربي في عين الشرقية ميلاد حسن، أوضح في تصريح لسانا، أن المعرض يهدف إلى تنمية الحس الفني والإبداعي لدى الأطفال، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم من خلال عرض أعمالهم أمام الجمهور، بالإضافة إلى ترسيخ قيمة الفن كوسيلة للتعبير الحضاري والجمالي، وتشجيع المواهب الصغيرة على الاستمرار في الإبداع، وإظهار مشاعرهم وتطورهم الفني.

فعاليات تفاعلية

تخلل المعرض تنظيم ورشات تفاعلية للرسم الجماعي، خُصصت خلالها مساحة للقاء بين الأهالي والأطفال والمدربين، وسط أجواء من الفرح والفخر بإنجازات الصغار، ما أسهم في تنشيط الحركة الثقافية في المنطقة وفق حسن.

تكريم المشاركين

في ختام الفعالية، تم تكريم الأطفال المشاركين تقديراً لجهودهم، مع التأكيد على أهمية استمرار مثل هذه الأنشطة التي تعزز الثقافة المجتمعية، وتفتح آفاق الإبداع أمام الأجيال القادمة.

يُشار إلى أن الفعالية تأتي ضمن فعاليات “أسبوع الخط العربي والفن التشكيلي”، الذي تنظمه وزارة الثقافة السورية، ويشمل جميع المحافظات.