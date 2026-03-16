وزارة الطوارئ تدعو لتوخي الحيطة والحذر بسبب ارتفاع منسوب نهر العاصي في إدلب

إدلب-سانا

حذّرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية من استمرار ارتفاع منسوب مياه نهر العاصي في بلدة دركوش بريف إدلب وصولاً إلى القرى الغربية لمدينة سلقين الواقعة على ضفاف النهر، داعية السكان القاطنين في تلك المناطق إلى توخي الحيطة والحذر.

وأوضحت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في الوزارة في بيان لها، اليوم الإثنين، أن منسوب مياه النهر يشهد ارتفاعاً تدريجياً منذ الساعة الرابعة من مساء اليوم، نتيجة الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها المنطقة خلال ساعات الليلة الماضية وصباح اليوم، داعية الأهالي وأصحاب المنازل القريبة من مجرى النهر لاتخاذ الإجراءات الاحترازية والاستعداد لاحتمال استمرار ارتفاع منسوب المياه خلال الساعات القادمة.

وبيّنت دائرة الإنذار المبكر والتأهب أن الزيادة الحالية في منسوب المياه تأتي بشكل تدريجي، مشيرة إلى أن المناطق المذكورة تشهد حالات مماثلة خلال سنوات الهطولات المطرية الوفيرة، وأن ما يحدث لا يعد حالة استثنائية، داعية المواطنين للتواصل مع فرق الدفاع المدني عبر أرقام الطوارئ المخصصة، لطلب خدمات الإنقاذ والإسعاف والإطفاء، وتقديم المساعدة في حالات الطوارئ والحوادث المرورية.

وشهدت المحافظات السورية منذ مساء يوم السبت هطولات مطرية غزيرة، وعواصف مطرية أدت إلى تشكّل السيول وارتفاع منسوب المياه في عدد من المناطق والشوارع الرئيسة، حيث استجابت الفرق الخدمية لتبعات الحالة الجوية، متخذة الإجراءات اللازمة لضمان السلامة العامة.