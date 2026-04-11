معرض “أنامل مبدعة” بدمشق يبرز مواهب الأطفال ويعزز حضور الفن في المدارس

دمشق-سانا

أقيم في المركز الثقافي العربي في أبو رمانة بدمشق اليوم السبت، معرض فني بعنوان “أنامل مبدعة”، جمع مواهب فنية واعدة مع أطفال خمس مدارس من حيي التضامن والزاهرة، مقدّماً مساحة إبداعية مفعمة بالحياة عبّرت فيها ريشات الطفولة عن رؤى متنوعة.

وزها المعرض الذي أقامته الفنانة التشكيلية نسرين الحمّاد، بالتعاون مع مديرة المواهب في وزارة التربية رنا الحمصي، بلوحات وأعمال يدوية لنحو 50 طفلاً ويافعاً، عكست رؤاهم وأحلامهم بألوان نابضة.

لوحات ومجسمات مختلفة ومنحوتات

وشارك في المعرض 11 طالباً من مرسم الحمّاد، قدّم كل منهم لوحتين، فيما عرض 25 طفلاً من التضامن والزاهرة ثلاثين لوحة ومجسمات ورقية وقماشية ومنحوتات خشبية، وسط أجواء تفاعلية صدحت خلالها حناجر الأطفال بأغاني الطفولة.

وبرزت في المعرض أعمال لافتة، منها لوحة قمر أحمد (5 سنوات) التي رسمت أزهار التوليب بتفاصيل تفوق عمرها، ولوحة ليا محمود التي جسّدت التراث الدمشقي، فيما جمع اليمان السبيني بين الرسم والزخرفة الإسلامية، وقدّمت لونا الصالح مشاهد متنوعة من الطبيعة، كما أبدعت الشقيقتان جمان وريما التاسع في رسم بورتريهات دقيقة.

رؤى تشكيلية تدعم المواهب

وأكد رئيس فرع اتحاد الفنانين التشكيليين في ريف دمشق سهيل أبو حمدان في تصريح لـ سانا، أن الفعالية تحمل فكرة جديدة تمنح الطفل مساحة حرّة للتعبير، مشدداً على أهمية دعم هذه المواهب وإشراكها مستقبلاً في مشاريع مشتركة مع الفنانين التشكيليين.

بدورها، أشارت الفنانة الحمّاد إلى أن الاحتكاك المباشر بين طلاب مرسمها وأطفال المدارس يعزز الإبداع ويشجع الطفل على التعبير الفني كبديل عن الانشغال بالأجهزة الذكية، فيما أوضحت الحمصي أن الأعمال المعروضة تناولت موضوعات تمتد من سحر الطبيعة إلى القيم التربوية ومعاني الحرية والتحرير ومعاناة أطفال غزة، إضافة إلى رسائل توعوية مثل محاربة التدخين.

ولفتت ربوع سلوم مدرّسة التربية الفنية في مدرسة أحمد مريود، إلى أهمية تعميم هذه الفعاليات في مدارس دمشق، بينما أشادت الإدارية سيبال السيد بدور الرسم في تحويل طاقة الطفل إلى موهبة خلاقة.

إبداعات واعدة والأهالي يدعون لدعمها

وعبّر عدد من الأطفال المشاركين عن تجاربهم، إذ أوضحت ليليان خليل (16 عاماً) أنها تعلّمت وضع إحساسها في اللوحة، فيما أشار باسل إسماعيل (14 عاماً) إلى اكتسابه مهارات استخدام الخامات والألوان، وذكرت مريم سليمان (12 عاماً) أنها أرادت أن تعكس لوحاتها قيماً نبيلة كالعطاء والمحبة.

ومن جانب الأهالي، نوّهت ميس شحادة وابتسام شاهين ووالدتا الطفلين عبد الرحيم حاج موسى وحيدر صالحة بجهود الفنانة الحمّاد في تعليم الرسم للأطفال، داعين إلى دعم مواهبهم منذ الصغر وتوسيع مشاركة المدارس في فعاليات مماثلة.

وتسعى مديرية الثقافة بدمشق لتنمية مواهب الأطفال الناشئة ودعمهم عبر تنظيم مسابقات فنية وورشات عمل إبداعية، بما يعزز قدراتهم ومواهبهم.