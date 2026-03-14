أمطار في أغلب المحافظات السورية أغزرها 17 مم في عسال الورد بريف دمشق

دمشق-سانا

شهدت عدد من المحافظات السورية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، هطولات مطرية متفاوتة الغزارة، كان أعلاها 17 مم في عسال الورد بريف دمشق.

وحسب النشرة الصادرة عن وزارة الزراعة، بلغت كميات الأمطار الهاطلة المستويات التالية:

دمشق وريفها

الحرمون 9 مم، سرغايا 5 مم، زبداني 5 مم، مضايا 7 مم، ميسلون 3.5 مم، جديدة الشيباني 6 مم، عسال الورد 17 مم، قطنا 3.8 مم، منين 8 مم، التل 5 مم، المزة 9 مم، دوما 2 مم، قاسيون 8 مم، ساحة الحجاز 7 مم، الكسوة 1 مم، يبرود 11 مم، القطيفة 10 مم، دوار البيطرة 5.5 مم، المشرفة 3 مم، عقربا 1.5 مم، مطار دمشق الدولي 2.9 مم، الجراجير 7.2 مم، النبك 8 مم.

السويداء

مدينة السويداء 2 مم، شهبا 2 مم، صلخد 3 مم.

درعا

نوى 3 مم، تل شهاب 1 مم، الشيخ مسكين 2 مم، إزرع 4 مم، مدينة درعا 2 مم، الصنمين 3 مم، المسيفرة 1 مم، بصرى 2 مم.

القنيطرة

حضر 7 مم، مدينة القنيطرة 4 مم، نبع الصخر 3 مم.

حمص

الناصرة 2 مم، مرمريتا 3 مم، قلعة الحصن 5 مم، تل دو 3 مم، مدينة حمص 1 مم، الرستن 0.3 مم، المخرم 4.5 مم، القصير 3 مم، تدمر 3 مم، القريتين 5 مم.

حماة

الرصافة 1.3 مم، عين حلاقيم 5 مم، الحميري 2 مم، حر بنفسه 2 مم، حماة المدينة 0.1 مم.

طرطوس

القدموس 1 مم، الشيخ بدر 1 مم، مشتى الحلو 3.5 مم، دريكيش 2 مم، صافيتا 2 مم، الصفصافة 3 مم، مدينة طرطوس 0.5 مم.

حلب

منبج 4 مم، جرابلس 8 مم.

الحسكة

المالكية 2 مم، الزهيرية 2 مم، عامودا 0.5 مم، مدينة الحسكة 1 مم، تل بيدر 5 مم.

دير الزور

مدينة دير الزور 0.9 مم، التبني 1 مم.

وحسب المديرية العامة للأرصاد الجوية يكون الطقس خلال نهار اليوم السبت، غائماً ماطراً على فترات فوق أغلب المناطق، والهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً، ويحذر من تشكل السيول في المناطق المنخفضة والوديان.

ويستمر تأثير هذا المنخفض حتى مساء يوم غد الأحد، على أن يتبع ذلك منخفض جوي جديد ماطر بغزارة اعتباراً من مساء يوم الأربعاء القادم.