الشؤون الاجتماعية والعمل تبحث مع “الأونروا” تعزيز التعاون لدعم الأشقاء الفلسطينيين

دمشق-سانا

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات مع المفوض العام بالإنابة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” كريستيان سوندرز، سبل تعزيز التعاون لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وتم خلال الاجتماع الذي جرى في مبنى الوزارة اليوم الثلاثاء، التأكيد على تقديم الدعم للفلسطينيين ومعاملتهم كمعاملة السوريين، بما يشمل دعم عودتهم الطوعية الكريمة إلى المناطق التي هُجّروا منها، وبذل الجهود المشتركة من الطرفين لتعزيز هذا التوجه.

ويشمل التعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والأونروا التنسيق لاستمرار دعم المدارس والمراكز ‏الصحية التي تديرها الأونروا والتحديات التي تواجهها وكيفية التصدي لها ‏بجهود مشتركة.

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عين نهاية الشهر الماضي، كريستيان سوندرز قائماً بأعمال مفوض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في الفترة من الـ 1 من نيسان إلى الـ 30 من حزيران 2026، ومفوضاً عاماً بالإنابة للأونروا اعتباراً من الـ 1 من تموز 2026، وحتى إشعار آخر، وذلك خلفاً لفيليب لازاريني الذي انتهت ولايته.

هيئة المفقودين تحذر من التداعيات السلبية لنشر صور الجثامين والبيانات الشخصية عبر الإعلام
وزير الدفاع: سوريا ستبني جيشاً بعقيدة عسكرية وطنية لحماية الشعب والأرض
اختتام فعاليات مؤتمر “سكريبت” الرقمي في حلب
لاجئون سوريون: رغم دمار منازلنا بمدينة بصرى الشام فرحة العودة للوطن لا تقدر بثمن
إخماد حريق ضمن مشفى اللاذقية الجامعي والأضرار مادية فقط
