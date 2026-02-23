وزير الإعلام من اللاذقية: تعزيز وتطوير الإعلام المحلي لنقل الواقع بمهنية

اللاذقية-سانا

تركز الاجتماع الموسّع الذي عقده وزير الإعلام حمزة المصطفى اليوم الإثنين مع الصحفيين والإعلاميين في محافظة اللاذقية، بحضور معاون الوزير عبادة كوجان، على آليات تطوير العمل الإعلامي المحلي وتعزيز دوره في نقل الواقع بمهنية وموضوعية.

وخلال الاجتماع، ناقش الحضور بنود مدونة السلوك المهني وسبل ترسيخ المعايير المهنية والمسؤولية التحريرية، بما يسهم في رفع مستوى الأداء الإعلامي وضمان الالتزام بأخلاقيات المهنة في مختلف المنصات والمؤسسات، كما استعرض المجتمعون أبرز التطورات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية في المحافظة، إلى جانب التحديات التي تواجه الإعلاميين، ولا سيما صعوبات الوصول إلى المعلومات، والاحتياجات التقنية، ومتطلبات التدريب والتأهيل.

وأكد الوزير المصطفى في تصريح لـ سانا عقب الاجتماع أهمية محافظة اللاذقية، واصفاً إياها بـالمحورية والمهمة في سوريا، ومشيراً إلى أن الزيارة تهدف إلى الوقوف على عمل مديرية الإعلام فيها، والتي كانت قيد الاستحداث خلال الفترة الماضية، وقال: “ركّزنا في وزارة الإعلام على انطلاقة المؤسسات الوطنية كقناة الإخبارية ووكالة سانا، وفي سياق موازٍ عملنا على تعزيز البُعد المحلي من خلال تفعيل المديريات، حيث اكتملت تقريباً هياكل المديريات في اللاذقية”.

وأضاف الوزير المصطفى : “جئنا لوضع خطط تفعيل وتقييم الأداء للخروج عن الإطار الكلاسيكي الذي كان يحكم عمل المديريات سابقاً، ففي ظل النظام البائد، لم يكن هناك إعلام خارج المركز، وهذه ظاهرة جديدة حدثت ما بعد التحرير وتعكس اهتمام الدولة بالمجتمعات المحلية وحرصها على تمثيل صوتها في الإعلام الوطني”.

ولفت المصطفى إلى أن منطقة الساحل تشهد استعدادات لموسم سياحي كبير هذا العام، مؤكداً ضرورة التخطيط المسبق وتضافر الجهود بين المحافظة والوزارات المعنية، ومنها وزارة الإعلام، لتمهيد الطريق لإنجاح الموسم السياحي ورسم صورة مختلفة عن المنطقة.

وأشار وزير الإعلام إلى أن اللقاء شكّل فرصة للاستماع إلى مداخلات الصحفيين وجمع المقترحات لعكسها في العمل الحكومي، معتبراً أن هذه اللقاءات تعزز التواصل المباشر بين الوزارة والصحفيين وتؤطر العمل بالشكل الصحيح.

من جهته، أوضح معاون وزير الإعلام عبادة كوجان أن الزيارة تأتي في إطار جولة على مديريات الإعلام في المحافظات، شملت إدلب واللاذقية وستستكمل في طرطوس وحمص، بهدف الاطلاع على واقع العمل وتعزيز التواصل المباشر مع الصحفيين.

وبيّن كوجان أن اللاذقية تتمتع بخصوصية وطنية واقتصادية واجتماعية، كونها درة الساحل السوري وعاصمة السياحة، وتمتلك مقومات استثمارية وتنوعاً اجتماعياً يعزز دور الإعلام في التجسير المجتمعي وترسيخ الخطاب المهني المسؤول.

وكانت مديرية الإعلام في محافظة إدلب نظمت أمس جلسة حوارية بحضور وزير الإعلام، ضمت كادر عمل المديرية وعدداً من إعلاميي المحافظة، لبحث ومناقشة خطة تطوير العمل الإعلامي فيها.

وتم خلال الجلسة استعراض أبرز الإنجازات التي قامت بها مديرية إعلام إدلب العام الفائت، ومناقشة خطة العام الحالي، إضافة إلى سبل تطوير العمل الإعلامي وتفعيل التنسيق المشترك بين الجهات الإعلامية ووزارة الاعلام.