مجلس مدينة درعا يجهز موقعاً جديداً للبسطات والأكشاك المنقولة من حي السبيل

درعا-سانا

جهز مجلس مدينة درعا الموقع الجديد المخصص للأكشاك والبسطات وذلك بعد نقلها من حي السبيل إلى الموقع المعروف بشارع فرن الطير المحاذي للسكك الحديدية، في خطوة تهدف إلى تنظيم هذا القطاع وتحسين الواقع الخدمي والمشهد الحضاري في المدينة.

وأوضح نائب رئيس مجلس مدينة درعا الدكتور جهاد أبو نبوت في تصريح لمراسل سانا اليوم الأحد أن تجهيز الموقع الجديد جاء ضمن خطة المجلس لإعادة تنظيم انتشار الأكشاك والبسطات بما يساهم في الحد من العشوائيات وتحقيق انسيابية الحركة.

وأكد أن مجلس المدينة سيواصل متابعة كافة التجاوزات والمخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها حرصاً على المصلحة العامة.

من جهتهم عبر عدد من أصحاب الأكشاك عن ارتياحهم لهذه الخطوة من مجلس المدينة لنقلهم إلى الأماكن الجديدة المخصصة لوضع الأكشاك والبسطات.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار سعي مجلس مدينة درعا إلى تنظيم الواقع الخدمي والحد من المخالفات بما يحقق بيئة عمل مناسبة لأصحاب الأكشاك ويسهم في الحفاظ على المظهر العام للمدينة.