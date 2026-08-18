الأمن الداخلي يلقي القبض على لواء في النظام البائد متورط بانتهاكات بحق السوريين

دمشق-سانا‏

ألقت قوى الأمن الداخلي اليوم الثلاثاء القبض على اللواء في النظام البائد سهيل نديم عباس، بعد ‏ثبوت مشاركته في عدد من العمليات ‏العسكرية والانتهاكات بحق السوريين في عدة محافظات.‏

وأوضحت قوى الأمن الداخلي عبر قناتها على تلغرام أن التحقيقات أظهرت مشاركة المقبوض عليه ‏في معارك تلول الصفا بالسويداء عام 2018، وفي العمليات العسكرية بدرعا وحمص وإدلب، ‏إضافة إلى إصداره أوامر بإطلاق النار واستخدام المدفعية ‏والراجمات خلال عدد من تلك ‏العمليات.‏

وبينت قوى الأمن أن المقبوض عليه أحيل إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.‏

وكانت قوى الأمن الداخلي ألقت بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب في دير الزور 14 آب الجاري ‏القبض على المدعو خالد خلف العلي، أحد فلول النظام البائد المتورطين في قمع المظاهرات ‏السلمية.‏