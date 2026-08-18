الأمن الداخلي يلقي القبض على لواء في النظام البائد متورط بانتهاكات بحق السوريين

دمشق-سانا
ألقت قوى الأمن الداخلي اليوم الثلاثاء القبض على اللواء في النظام البائد سهيل نديم عباس، بعد ثبوت مشاركته في عدد من العمليات العسكرية والانتهاكات بحق السوريين في عدة محافظات.
وأوضحت قوى الأمن الداخلي عبر قناتها على تلغرام أن التحقيقات أظهرت مشاركة المقبوض عليه في معارك تلول الصفا بالسويداء عام 2018، وفي العمليات العسكرية بدرعا وحمص وإدلب، إضافة إلى إصداره أوامر بإطلاق النار واستخدام المدفعية والراجمات خلال عدد من تلك العمليات.
وبينت قوى الأمن أن المقبوض عليه أحيل إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.
وكانت قوى الأمن الداخلي ألقت بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب في دير الزور 14 آب الجاري القبض على المدعو خالد خلف العلي، أحد فلول النظام البائد المتورطين في قمع المظاهرات السلمية.