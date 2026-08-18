التربية السورية تفتح باب الاعتراض على نتائج امتحانات التعليم الأساسي وتوضح الشروط

دمشق-سانا

حددت وزارة التربية والتعليم السورية اليوم الثلاثاء موعداً وشروط تقديم طلبات الاعتراض على نتائج امتحانات شهادة التعليم الأساسي لدورة عام 2026، وذلك اعتباراً من يوم غد الأربعاء 19-8-2026 ولغاية يوم السبت 22-8-2026.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام أن طلبات الاعتراض تقدم في المراكز المعتمدة ضمن المحافظات، ويمكن الاطلاع على قائمة المراكز من خلال الرابط التالي.

شروط تقديم الاعتراض

وبينت الوزارة أنه يحق للطالب الاعتراض على مادتين امتحانيتين فقط، إضافة إلى حقه في الاعتراض على العقوبة المفروضة بحقه.

كما يحق للطالب، في حال استفاد من اعتراضه الأول في المادتين اللتين اعترض عليهما، التقدم باعتراض على مادتين إضافيتين.

وحددت الوزارة الرسوم المستوفاة عن طلب الاعتراض بمبلغ 120 ليرة سورية، على أن يعاد للطالب مبلغ 70 ليرة سورية من رسم الاعتراض في حال ثبوت صحة اعتراضه وتحقيقه الاستفادة المطلوبة.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق اليوم الثلاثاء نتائج امتحانات شهادتي التعليم الأساسي ‏والإعدادية الشرعية لدورة عام 2026.‏