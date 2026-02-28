وزير الداخلية يبحث مع وفد من السفارة الصينية علاقات التعاون بين البلدين

دمشق-سانا

التقى وزير الداخلية السوري أنس خطاب، وفداً من سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى الجمهورية العربية السورية، برئاسة السفير شي هونغوي، وبحضور العقيد عبد الرحيم جبارة، مدير إدارة التعاون الدولي، وعدد من المسؤولين في الوزارة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان نشرته عبر قناتها على التلغرام اليوم السبت، أنه جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات الأمنية والإدارية، بما يواكب متطلبات المرحلة، ويعزِّز منظومة الأمن والاستقرار، ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.