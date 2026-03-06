سلل غذائية في المليحة الشرقية بريف درعا لدعم العائلات الوافدة من السويداء

IMG 6730 سلل غذائية في المليحة الشرقية بريف درعا لدعم العائلات الوافدة من السويداء

درعا-سانا

وزعت منظمة جوبا بالتعاون مع دائرة العلاقات المسكونية والتنمية، سللاً غذائية على عدد من الأسر الوافدة من محافظة السويداء والمقيمة مؤقتاً في بلدة المليحة الشرقية بريف درعا الشرقي، وذلك بهدف التخفيف من الأعباء المعيشية التي تواجهها هذه العائلات بعد نزوحها.

وأوضح مسؤول مشروع (بيتنا) في منظمة جوبا، بهاء دخل الله، في تصريح لـ سانا اليوم الجمعة، أنه “تم استكمال توزيع الدفعة الثانية من السلل الغذائية على الإخوة الوافدين من محافظة السويداء في بلدة المليحة الشرقية”.

بدوره أشار عضو المجتمع المحلي في البلدة محمد العماري إلى أهمية هذه المبادرات الإنسانية في مساندة العائلات الوافدة، وتلبية احتياجاتها الأساسية.

وشهدت بلدة المليحة الشرقية مؤخراً وصول عدد من العائلات الوافدة من محافظة السويداء نتيجة الظروف الراهنة، ما دفع الجهات المحلية والمنظمات الإنسانية إلى تكثيف جهودها لتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة، ودعم الأسر المتضررة والتخفيف من معاناتها.

IMG 6715 1 سلل غذائية في المليحة الشرقية بريف درعا لدعم العائلات الوافدة من السويداء
IMG 6718 1 سلل غذائية في المليحة الشرقية بريف درعا لدعم العائلات الوافدة من السويداء
