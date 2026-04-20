أ.مازن علوش 1 المنافذ والجمارك تنفي أي إعلان لافتتاح منفذ القامشلي – نصيبين الحدودي مع تركيا

دمشق-سانا

نفى مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود أي إعلان رسمي بخصوص افتتاح منفذ القامشلي – نصيبين الحدودي مع تركيا.

وأوضح علوش في تصريح لـ سانا، اليوم الإثنين، أن قرار التشغيل أو إعادة افتتاح المنفذ، مرتبط بالتوافق الثنائي بين الجانبين السوري والتركي على الجاهزية الكاملة، سواء من حيث البنية التحتية أو آليات إدارة حركة العبور.

وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مؤخراً منشورات غير صحيحة عن إعلان رسمي بخصوص افتتاح منفذ القامشلي – نصيبين الحدودي مع تركيا.

