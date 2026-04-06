هيئة التميز والإبداع تمدد التسجيل في أولمبياد الصغار واليافعين حتى الـ 20 من نيسان

دمشق-سانا

أعلنت هيئة التميز والإبداع اليوم الإثنين، تمديد فترة التسجيل في الأولمبياد العلمي للصغار واليافعين لموسم 2026 لغاية الـ 20 من نيسان الجاري.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم، أن التمديد جاء لإتاحة الفرصة أمام عدد أكبر من الطلبة الراغبين بالمشاركة في هذه التجربة العلمية المتميزة، وحرصاً من الهيئة على استقطاب الطاقات الواعدة، وتمكينها من خوض تجربة علمية تنافسية تسهم في تنمية مهارات التفكير والتحليل والإبداع.

وبينت الهيئة أن هذا الأولمبياد يشمل فئتين:

فئة الصغار: طلاب الصفين الخامس والسادس (الرياضيات العلوم العامة)

فئة اليافعين: طلاب الصفين السابع والثامن (الرياضيات الفيزياء والكيمياء _ علم الأحياء).

وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني.



ولفتت إلى أن الطلاب المسجلين سابقاً يمكنهم الدخول إلى حساباتهم الحالية واختيار المشاركة في هذا الموسم دون الحاجة لإنشاء حساب جديد.

وكانت الهيئة أعلنت في الـ 5 من شهر آذار الماضي عن بدء التسجيل في الأولمبياد العلمي للصغار واليافعين لموسم 2026، وحددت آخر موعد لقبول طلبات المشاركة الخامس من نيسان الجاري.

ويهدف الأولمبياد العلمي للصغار واليافعين إلى تنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي لدى الطلبة، وتعزيز روح التنافس والتعاون والعمل الجماعي بينهم، كما يسهم في صقل العقول الشابة وتوجيهها نحو مجالات الرياضيات والعلوم بأساليب تعليمية محفّزة تتجاوز الإطار التقليدي للمناهج الدراسية.

ويتضمن الأولمبياد ثلاث مراحل تبدأ بمرحلة القبول واختبارات عن بُعد، ثم تنتقل إلى اختبارات المرحلة الثانية في المحافظات، لتنتهي باختبارات التصفيات النهائية، بهدف تأهيلهم للأولمبياد العلمي السوري.