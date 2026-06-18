الاجتماع الأول للجنة الجاهزية في السويداء يضع خططاً مرحلية لمواجهة الطوارئ

photo 2026 06 18 17 56 47 الاجتماع الأول للجنة الجاهزية في السويداء يضع خططاً مرحلية لمواجهة الطوارئ

السويداء-سانا

ناقشت لجنة الجاهزية في محافظة السويداء خلال اجتماعها الأول برئاسة المحافظ مصطفى البكور عدداً من الملفات المتعلقة برفع جاهزية القطاعات الخدمية وتعزيز الاستعداد لمواجهة الطوارئ، وذلك بحضور كامل أعضاء اللجنة.

وشهد الاجتماع نقاشات معمّقة أفضت إلى اعتماد خطط عمل مرحلية بجدول زمني يومي وأسبوعي وشهري ونصف سنوي وسنوي، مع التركيز على الاستعداد لملفي الإطفاء والفيضانات خلال موسم الشتاء المقبل.

وذكرت محافظة السويداء عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس أن الاجتماع تناول أبرز المعوقات التي تواجه العمل، وفي مقدمتها تقادم الآليات ونقص الوقود، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة.

وأشاد البكور بالجهود التي يبذلها فوج الإطفاء بالتعاون مع إدارة الطوارئ في المحافظة والمنطقة الجنوبية، داعياً الجهات الخدمية إلى رفع مستوى التنسيق وتقديم مقترحات عملية تسهم في تطوير الأداء وتعزيز الجاهزية.

وفي ختام الاجتماع، دعا المحافظ العاملين في القطاعات الخدمية إلى تفعيل مكاتب الجاهزية، مؤكداً أن التوجيهات صدرت بتذليل العقبات ضمن الإمكانيات المتاحة، وأن تحقيق الأهداف المرسومة قابل للتحقق.

وكان محافظ السويداء بحث في التاسع من الشهر الجاري مع مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في المنطقة الجنوبية وقائد العمليات، سبل تعزيز التعاون المشترك.

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