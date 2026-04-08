أكثر من 25 ألف مسافر عبر مطار حلب الدولي خلال آذار الماضي

دمشق-سانا

سجّل مطار حلب الدولي خلال شهر آذار الماضي حركة نشطة، إذ بلغ عدد المسافرين عبره أكثر من 25 ألفاً، توزعوا على متن 194 رحلة جوية.

وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن هذا العدد من المسافرين انقسم إلى 12 ألفاً و55 مغادراً، مقابل 13 ألفاً و40 قادماً.

ويواصل مطار حلب الدولي تقديم خدماته الفنية واللوجستية بكفاءة عالية مع استمرار العمل على تحسين جودة الخدمات الأرضية، وتوسيع خارطة الرحلات الجوية بما يخدم حركة النقل والتجارة والسياحة ويعزز الدور الاقتصادي والحيوي للمطار.