محافظ السويداء يبحث مع مفوضية اللاجئين تعزيز التنسيق الإغاثي في المحافظة

السويداء-سانا

بحث محافظ السويداء مصطفى البكور اليوم الأحد، مع وفد من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين “UNHCR”، ترأسه مدير المفوضية في السويداء ومنسق المفوضية في المنطقة الجنوبية، تعزيز الواقع الإغاثي في المحافظة.

وذكرت محافظة السويداء في صفحتها على تلغرام، أن اللقاء الذي عقد في مكتب المحافظ جاء في إطار تعزيز سبل التنسيق المشترك وتوحيد الجهود الإغاثية، بهدف تحسين الاستجابة لاحتياجات الأسر المتضررة والمستضيفة، ومناقشة آليات توزيع المساعدات وتحديد الأولويات الإنسانية وفق أحدث المعطيات الميدانية.

وكان المحافظ البكور بحث في الخامس من شباط الماضي مع ممثلي المفوضية آليات تنفيذ مشاريع تنموية حيوية في بلدة المزرعة، وعدد من القرى في المحافظة.

