قوات الاحتلال تتوغل بريف القنيطرة وتعتدي على تل أحمر شرقي وأطراف كويا بحوض اليرموك بالمدفعية

القنيطرة ودرعا-سانا

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم توغلها بريف القنيطرة، واعتدت بقذائف المدفعية على تل أحمر شرقي وأطراف بلدة كويا بمنطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة، أن دورية لقوات الاحتلال مؤلفة من ثلاث سيارات عسكرية توغلت باتجاه مدخل قرية الصمدانية الغربية، ونصبت حاجزاً لتفتيش المارة على الطريق المتجه نحو قرية الرواضي والواصل إلى قرية العجرف.

وأشار المراسل إلى أن دورية أخرى مكوّنة من ثلاث سيارات عسكرية توغلت في طريق سد المنطرة في ريف القنيطرة.

كما أفاد المراسل بأن قوات الاحتلال استهدفت تل أحمر شرقي بريف القنيطرة الجنوبي، وأطراف بلدة كويا بمنطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي بعدد من قذائف المدفعية.

وفي وقت سابق اليوم توغلت دورية للاحتلال، مؤلفة من أربع سيارات، في ريف القنيطرة الجنوبي، ونصبت حاجزاً عند مفرق قرية زبيدة الغربية، على الطريق الواصل بين قرية رويحينة وبلدة بئر عجم، وأجرت عمليات تفتيش للمارة.

كما توغلت قوات الاحتلال صباح اليوم في قريتي الصمدانية الشرقية، والعجرف بريف القنيطرة الشمالي.

وتواصل إسرائيل سياساتها العدوانية وخرقها لاتفاق فض الاشتباك عام 1974، عبر التوغل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات التعسفية والتهجير القسري وتدمير الممتلكات وتجريف الأراضي الزراعية.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي السورية، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا تُرتب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري والعودة لاتفاقية فض الاشتباك 1974.