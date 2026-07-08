المنظمة البحرية الدولية: ستة آلاف بحّار عالقون في الخليج العربي

photo 2026 05 01 14 30 43 860x484 1 المنظمة البحرية الدولية: ستة آلاف بحّار عالقون في الخليج العربي

لندن-سانا

قدّرت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء عدد البحارة الذين لا يزالون عالقين في الخليج العربي بنحو ستة آلاف.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن الأمين العام للمنظمة أرسينيو دومينغير قوله في بيان: إن الهجمات التي يشهدها مضيق هرمز لا تؤدي سوى إلى تأجيج وضعية الخوف والقلق النفسي التي يعانيها أصلاً نحو ستة آلاف بحّار لا يزالون عالقين على متن سفن غير قادرة على مغادرة الخليج بأمان”.

ودعا دومينغير مختلف الجهات المعنية إلى تجنّب مرور سفنهم عبر المضيق.

وندد دومينغيز بالهجمات الجديدة على سفن في المضيق داعياً ⁠إلى “أقصى درجات ⁠ضبط النفس ⁠والتهدئة”.

وأظهرت بيانات تتبع السفن الصادرة عن شركتي التحليلات “كبلر” و”مجموعة بورصات لندن” في وقت سابق اليوم، أنّ 4 ناقلات نفط وغاز على الأقل تراجعت عن محاولة عبور مضيق هرمز، بعد تجدد الهجمات على سفن في الممر المائي الاستراتيجي، وتزايد المخاوف بشأن السلامة والأمن.

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