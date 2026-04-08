مبادرة “شرف AI” تطلق أولى جلساتها في درعا لتمكين الشباب في مجال الذكاء الاصطناعي

درعا-سانا

انطلقت في محافظة درعا اليوم الأربعاء أولى جلسات مبادرة “شرف AI” التي تسعى إلى تمكين الشباب في مجال الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات لتعزيز قدرات الشباب السوري في مجالات التكنولوجيا الحديثة، وذلك بالتعاون مع مكتب شؤون الشباب بالمحافظة.

وفي تصريح لـ سانا أوضح طالب الدكتوراه في جامعة دمشق والمتخصص في الذكاء الاصطناعي محمد شرف أن المبادرة جاءت انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية تجاه الشباب وتمكينهم من أدوات التكنولوجيا الحديثة في سوريا ولا سيما درعا.

وأشار شرف إلى أن هذه الجلسة هي الأولى من نوعها، وأن العمل سيستمر لتقديم المزيد من الدورات التدريبية التي تساعد الشباب على فهم الذكاء الاصطناعي والتفاعل معه بفعالية خلال الفترة القادمة.

من جانبه بيّن عبد الله ريابي خريج هندسة معلوماتية ومتخصص في الذكاء الاصطناعي أن المحاضرة تناولت دور الشباب في مواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال وكيفية توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في الدراسة والعمل مشيراً إلى أن الجلسة ركزت على الاستخدام الأمثل للنماذج الذكية للحصول على معلومات دقيقة وتقارير مفيدة تدعم العملية التعليمية والبحثية للطلاب والخريجين.

يذكر أن “شرف AI” مبادرة تنموية، تطوعية، تهدف لتمكين الشباب السوري في جميع مجالات تقنية المعلومات عبر التدريب والتأهيل العملي، وربطهم بسوق العمل المحلي والعالمي وبما يسهم في بناء مجتمع قائم على الابتكار والمعرفة.

