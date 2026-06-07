قيادة قوى الأمن الداخلي في محافظة الرقة تتسلم آليات حديثة بالهوية البصرية الجديدة

الرقة-سانا

تسلمت قيادة قوى الأمن الداخلي في محافظة الرقة، اليوم الأحد، 120 آلية بالهوية البصرية الجديدة لوزارة الداخلية، وذلك ضمن برنامج يهدف إلى تزويد كل المحافظات بالمركبات الجديدة تدريجياً.

وجرى مسير للآليات الجديدة وسط حضور رسمي وشعبي، حيث انطلق من الكورنيش الجنوبي، وجاب شوارع المحافظة، على أن يتم توزيع هذه الآليات على الأفرع والوحدات التابعة لقوى الأمن الداخلي في المحافظة.





وأكد معاون قائد الأمن لشؤون الشرطة في محافظة الرقة المقدم مازن الحميدي في تصريح لمراسل سانا، أن الآليات الجديدة ستسهم في تعزيز عمل الوحدات الشرطية، ورفع سرعة الاستجابة للحوادث والطوارئ، بما يدعم جهود حفظ الأمن والاستقرار، وخدمة المواطنين في مختلف مناطق المحافظة.



من جانبه، أوضح مدير مديرية الأمن الداخلي في الطبقة حسام عبد الحميد اليوسف أن الآليات المخصصة لقوى الأمن الداخلي ستوزع على الأفرع ومنها إدارة المباحث الجنائية، وإدارة أمن الطرق، والشرطة، وشرطة المرور، وإدارة الحماية والأمن الدبلوماسي، مشيراً إلى أنها ستُستخدم في دعم العمل الأمني، وتعزيز الجاهزية الميدانية.



وأشار اليوسف إلى أن قوى الأمن الداخلي مستمرة في أداء واجباتها الرامية إلى بسط الأمن والاستقرار وحماية المواطنين، مؤكداً أن إدخال هذه الآليات إلى الخدمة يعزز القدرة على تنفيذ المهام الأمنية في المحافظة.



ويأتي هذا التسليم في إطار الجهود المستمرة للوزارة لتحديث الإمكانات اللوجستية والفنية للوحدات التابعة لها، بما يعزز جاهزيتها العملياتية، ويُمكّن كوادرها من أداء مهامهم بدقة ومهنية.



وكانت وزارة الداخلية أطلقت الهوية البصرية الجديدة لمركباتها أواخر تشرين الثاني الماضي عبر عرض كبير، شاركت فيه مئات العربات والدراجات على أوتستراد المزة بدمشق، في توجه يعكس رؤية الوزارة نحو هوية عصرية ومركبات متطورة تجسد ملامح سوريا المستقبل.