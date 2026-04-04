1500 متقدم لامتحان مسابقة معاون مفتش بمحافظات دير الزور والرقة والحسكة

دمشق-سانا

أجرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية، اليوم السبت، امتحاناً تحريرياً لـ 1500 متقدم لمسابقة التعيين، بصفة معاون مفتش لدى الإدارة المركزية للهيئة، وفروعها في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور، استكمالاً للمسابقة المركزية التي أقيمت في تشرين الأول من العام الماضي.

وجرى تقديم الامتحان في كليتي الاقتصاد بجامعتي دمشق وحلب وكلية الحقوق بجامعة الفرات بدير الزور، حيث تم اعتماد مصادر الأسئلة من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والنظام الداخلي للهيئة، وقوانين الجريمة والعاملين والمالي والعقود والإدارة، ومعلوماتية وثقافة متنوعة.

وأوضح رئيس دائرة التوظيف في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، محمد أبو عدل، في تصريح لسانا، أن عدد المتقدمين للمسابقة بلغ 1500 متقدم من مختلف المحافظات، مشيراً إلى أن المسابقة الحالية تأتي في إطار سعي الهيئة إلى تفعيل فروعها في المحافظات الشرقية.

ولفت أبو عدل إلى أن الناجحين سيخضعون لدورة تدريبية في المعهد التخصصي للرقابة والتفتيش لمدة عام، تليها فترة تدريب عملي ضمن الهيئة بإشراف مفتشين ذوي خبرة، لاكتساب مهارات إجراء جولات التفتيش والرقابة الآنية واللاحقة والوقائية، وذلك لمدة عامين، قبل توزيعهم على القطاعات المخصصة لعملهم.

قريباً نتائج الاختبار الشفهي للناجحين من باقي المحافظات

وبيّن أبو عدل أن عدد المتقدمين عبر الرابط المخصص للمسابقة الخاصة بباقي فروع الهيئة في المحافظات وصل إلى نحو 5 آلاف متقدم، في حين بلغ عدد الذين استوفوا الشروط والمعايير المطلوبة 2400 متقدم، وخضع للامتحان 1700 متقدم، وبلغ عدد الناجحين نحو 600 متقدم، على أن تصدر النتائج قريباً للأشخاص الذين أجروا المقابلات الشفهية.

وأشار أبو عدل إلى أهمية الدقة في اختيار المفتشين، واكتشاف الأشخاص الذين يمتلكون مهارات وقدرات قانونية متميزة، مؤكداً اعتماد معايير مهنية قائمة على الكفاءات والموارد البشرية، لاختيار نخبة من المتقدمين من مختلف المحافظات.

وكانت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أعلنت، بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية، في 13 تشرين الأول الماضي، عن توافر شواغر بصفة معاون مفتش، ومفتش متدرب، ودارس قانوني للعمل لدى الإدارة المركزية وفروعها في المحافظات.