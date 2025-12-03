استشهاد عنصرين من الضابطة الجمركية بإطلاق نار من مجهولين في ريف حلب الجنوبي

حلب-سانا

استُشهد عنصران من الضابطة الجمركية وأصيب اثنان آخران جراء تعرض إحدى دوريات ترفيق شاحنات الترانزيت لإطلاق نار من قبل مجهولين على طريق حلب دمشق في منطقة الزربة بريف حلب.

وأوضح مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش في منشور عبر منصة “X”، أن إحدى دوريات الضابطة الجمركية المكلّفة بمهمة ترفيق لإحدى شاحنات الترانزيت، تعرضت لكمينٍ مسلّح في منطقة الزربة بريف حلب الجنوبي من قبل جهة مجهولة تستقلّ سيارة تحمل مسلحين.

وبيّن أن الاعتداء أسفر عن استشهاد اثنين من عناصر الضابطة الجمركية وإصابة عنصرين آخرين بجروح متفاوتة.

وأشار علوش إلى أن الجهات المختصة باشرت التحقيقات وتتبع الفاعلين لإلقاء القبض عليهم.

وتعمل الهيئة العامة للمنافذ والجمارك ضمن مهامها على تأمين المنافذ وضمان سلامة حركة البضائع والمسافرين بما في ذلك ترفيق قوافل الترانزيت.

