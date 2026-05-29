زراعة الرقة: غمر نحو 1500 دونم وعدد من منازل قرية المحوكية

الرقة-سانا

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الرقة، أن المساحات المغمورة بالمياه في قرية المحوكية جراء ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات تُقدّر بنحو 1500 دونم بشكل تقريبي.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي في المديرية صالح الحاج لمراسل سانا اليوم الجمعة، أن الأضرار شملت أراضي زراعية إضافة إلى أجزاء من المنطقة السكنية في القرية، بما فيها عدد من منازل الأهالي، نتيجة ارتفاع منسوب المياه في المنطقة.

ولفت الحاج، الى أن أهالي قرية المحوكية بادروا بإنشاء سواتر ترابية، بهدف الحد من اقتراب المياه من المنازل الأخرى غير المتضررة، مطالبين لجنة الطوارئ والجهات المعنية بالتدخل لتعزيز هذه السواتر، ودعم جهود حماية القرية من توسع رقعة الغمر.

وأشار إلى أن الجهات المعنية تتابع الواقع الميداني بشكل مستمر، بالتنسيق مع فرق الطوارئ والجهات الخدمية، لرصد حجم الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من آثار ارتفاع المياه على الأهالي والممتلكات.

وكانت مديرية إعلام الرقة ذكرت أمس، أن المياه غمرت قرية المحّوكية في ريف المحافظة ‏الغربي، وذلك بعد زيادة الوارد المائي إلى بحيرة الفرات.‏

وتشهد مناطق عدة على امتداد ضفاف نهر الفرات في محافظتي ‌‏دير ‌‏الزور والرقة منذ أيام، ارتفاعاً ملحوظاً في ‏منسوب المياه، ما ‏تسبب ‏بتضرر 2400 عائلة في دير الزور حتى الآن، في حين تقوم فرق ‏الطوارئ والدفاع ‏المدني والجهات ‏المحلية برفع حالة ‏الجاهزية ‏واتخاذ تدابير وقائية، وتنفيذ ‏عمليات إخلاء عند ‏الضرورة، بهدف ‏حماية ‏السكان والممتلكات وتقليل ‏الخسائر ‏المحتملة.‏

