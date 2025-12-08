مشاهد جوية للعرض الذي نظمته الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في إدلب احتفالاً بذكرى التحرير

مؤسسات وفرق تطوعية تنظم حملة تشجير في عدد من حدائق بلدة صحنايا بريف دمشق
زيارة رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع إلى مملكة البحرين الشقيقة
مشاركات واسعة لشركات الصرافة والتداول في معرض سيريا هايتك على أرض مدينة المعارض في ريف دمشق
حفل تكريم للمتأهلين إلى نهائيات المسابقة القرآنية الكبرى بجامعة حلب
وزير الاقتصاد والصناعة السوري يتحدث لـ سانا حول زيارته إلى المملكة العربية السعودية
