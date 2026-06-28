ما رأي الطلاب في محافظتي إدلب ودرعا بسير امتحانات الثانوية العامة؟

صور جوية تُظهر غمر مياه الأمطار لجزء من أراضي آفس الزراعية شرق إدلب
حملة نبض دير الزور الأخضر.. خطوة نحو بيئة أفضل في المحافظة
من الفوانيس اليدوية إلى الزينة الحديثة.. سوق المسكية بدمشق ينعش طقوس شراء زينة شهر رمضان الكريم
معرض دمشق الدولي للكتاب في يومه الثاني
حزمة واسعة من الخدمات المقدمة للمواطنين في مركز خدمات مؤسسة مياه دمشق وريفها
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى