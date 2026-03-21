إنجاز صب قاعدة الركيزة المتضررة في جسر الرشيد بالرقة ضمن مشروع إعادة تأهيله

أنهت ورشات المؤسسة السورية للبناء والتشييد صب قاعدة الركيزة المتضررة في جسر الرشيد بمدينة الرقة، وذلك ضمن مراحل مشروع إعادة تأهيله.

ويُنفذ المشروع بإشراف المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في وزارة النقل، وبالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، من خلال ورشات المؤسسة السورية للبناء والتشييد (SEBCO).

وأوضح مدير المؤسسة السورية للبناء والتشييد في الرقة المهندس أحمد الشلاش لمراسل سانا اليوم السبت، أن أعمال إعادة التأهيل تأتي بعد إجراء الكشف الفني والدراسات اللازمة لموقع الضرر، مشيراً إلى أن الورشات تتابع أعمال الصيانة والتدعيم، وتم تنفيذ صب قاعدة الركيزة المتضررة.

وأشار الشلاش إلى أن العمل مستمر وفق البرنامج الزمني المقرر، لافتاً إلى أن جسر الرشيد يُعد من المنشآت الحيوية المهمة في محافظة الرقة، كونه يربط ضفتي نهر الفرات، ويسهم في تسهيل حركة النقل بين المدينة وريفها، ما يستدعي الإسراع في إنجاز أعمال الإصلاح، وإعادته إلى الخدمة في أقرب وقت ممكن.

ويأتي تنفيذ المشروع في إطار الجهود الحكومية لإعادة تأهيل البنى التحتية التي تضررت، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظة.

وتم بناء جسر الرشيد المعروف بالجسر الجديد في ستينيات القرن الماضي بطول 526 متراً وعرض 10 أمتار، ويشكّل شرياناً حيوياً يربط الريفين الجنوبي والغربي لمدينة الرقة، وكانت “قسد” قامت بتفجير جسري الرشيد والمنصور في الـ 18 من كانون الثاني الماضي مع بدء عمليات الجيش العربي السوري بتحرير المنطقة الشرقية.