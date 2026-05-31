وزارة الدفاع: مستمرون في دعم دير الزور ومساندة المؤسسات الحكومية

دمشق-سانا

أكد وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة أن الوزارة تتواجد عبر عدد من تشكيلاتها البرية والبحرية والجوية في محافظة دير الزور، منذ الساعات الأولى للارتفاع الحاد في منسوب نهر الفرات، وتواصل تنفيذ عمليات الإنقاذ والنقل والمساعدة إلى جانب الأعمال الهندسية على امتداد مجرى النهر بالمحافظة.

وبين وزير الدفاع في تغريدة عبر منصة ( x ) اليوم الأحد أن تشكيلات وزارة الدفاع تعمل كتفاً إلى كتف مع إخوانهم في بقية المؤسسات والوزارات.

وقال: “حفظ الله أهلنا في دير العز، ووفقنا لخدمتهم وحماية أرواحهم وممتلكاتهم”.

وكانت وزارة الدفاع اتخذت سلسلة من الإجراءات الميدانية في محافظة دير الزور، بهدف حماية الأهالي وإجلاء المتضررين وتأمين احتياجاتهم الأساسية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في ظل الأضرار التي خلفتها الفيضانات التي نجمت عن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات على عدد من المناطق والقرى الواقعة على ضفاف النهر.

