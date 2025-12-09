الأمن الداخلي في الغاب بريف حماة يوقف شخصاً سبّ الذات الإلهية والنبي محمد “ص”

photo 2025 12 09 21 34 10ص 1 الأمن الداخلي في الغاب بريف حماة يوقف شخصاً سبّ الذات الإلهية والنبي محمد "ص"

حماة-سانا

ألقت مديرية الأمن الداخلي في منطقة الغاب بريف حماة، القبض على المدعو رياض رحّال، بعد تداول مقطع مصوّر على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهره وهو يوجّه عبارات مسيئة للذات الإلهية وللنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أفعال يُجرّمها القانون وتُعرّض مرتكبها للمساءلة.

وذكرت محافظة حماة في قناتها على تلغرام، أنه جرى إحالة المذكور إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة؛ تمهيداً لعرضه على القضاء المختص أصولاً.

وأكّدت مديرية الأمن الداخلي استمرارها في متابعة أي تجاوزات أو محتوى من شأنه المساس بالقيم الدينية أو الإخلال بالنظام العام، مشدّدة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في مثل هذه المخالفات.

مركز التلاسيميا بطرطوس يقدم خدمات مجانية لـ 394 مريضاً شهرياً
تأهيل طرق متضررة في تلبيسة والفرحانية الشرقية بريف حمص
اجتماع فني لتحديث المصور العام لدمشق الكبرى
محافظة دمشق تصدر تعميماً بشأن ذبح الأضاحي خلال فترة عيد الأضحى المبارك
وزير الداخلية: حذف أكثر من 150 ألف إجراء من فيش الهجرة والجوازات للتخفيف عن المواطنين
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك