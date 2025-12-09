الأمن الداخلي في الغاب بريف حماة يوقف شخصاً سبّ الذات الإلهية والنبي محمد “ص”

حماة-سانا

ألقت مديرية الأمن الداخلي في منطقة الغاب بريف حماة، القبض على المدعو رياض رحّال، بعد تداول مقطع مصوّر على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهره وهو يوجّه عبارات مسيئة للذات الإلهية وللنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أفعال يُجرّمها القانون وتُعرّض مرتكبها للمساءلة.

وذكرت محافظة حماة في قناتها على تلغرام، أنه جرى إحالة المذكور إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة؛ تمهيداً لعرضه على القضاء المختص أصولاً.

وأكّدت مديرية الأمن الداخلي استمرارها في متابعة أي تجاوزات أو محتوى من شأنه المساس بالقيم الدينية أو الإخلال بالنظام العام، مشدّدة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في مثل هذه المخالفات.